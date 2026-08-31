Дайджест крипторинку: тривожні сигнали для Bitcoin та злом Cosmos

Цього тижня крипторинок і суміжні фінансові ринки живуть під тиском геополітики та власних внутрішніх ризиків. Bitcoin після потужного серпневого ралі знову просів, а розробники Cosmos визнали, що недооцінили вразливість, яка коштувала індустрії понад $5,7 млн. Розбираємо головні новини дня.

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Bitcoin під тиском після яструбиних заяв ФРС

30 серпня 2026 року Bitcoin торгується біля позначки $78 215 після волатильної сесії, спричиненої яструбиними заявами керуючого ФРС Кевіна Ворша про інфляцію на симпозіумі в Джексон-Хоулі. Про це повідомляє Interactive Crypto

29 серпня Bitcoin опустився нижче психологічно важливої позначки $78 тис. Заяви Ворша про постійні інфляційні ризики спровокували ризик-офф настрої на фінансових ринках, які особливо сильно вдарили по криптовалютах. Раніше цього тижня Bitcoin піднімався вище $81 тис. на тлі сприятливого макрофону, зокрема анонсу Мінфіну США від 19 серпня про подвоєння викупу довгострокових облігацій з 9 вересня.

29 серпня спотові біткоїн-ETF у США зафіксували чистий відтік $201,8 млн, що перервало дев'ятиденну серію притоків.

Найбільші вилучення зафіксовано в ARK 21Shares (ARKB) — $114,9 млн, Bitwise (BITB) — $49,7 млн, та iShares Bitcoin Trust від BlackRock (IBIT) — $33,4 млн. Виключенням став фонд Morgan Stanley (MSBT), який залучив $9,3 млн нового капіталу.

Але загалом серпень залишається сильним місяцем для біткоїн-ETF: сукупний притік становить близько $3,3 млрд.

Bitcoin входить у вересень з тривожними сигналами

Bitcoin зріс приблизно на 24% за серпень — це найбільше місячне зростання активу у 2026 році, яке підняло ціну з рівня $60 тис. до понад $80 тис. на піку. Про це повідомляє Money Control.

Однак наприкінці місяця з'явилися тривожні сигнали: залишки монет на біржах, притоки в ETF та спотовий попит стали менш сприятливими для подальшого зростання.

Резерви Bitcoin на Binance зросли до приблизно 687 000 BTC — найвищого рівня за 2026 рік. Наприкінці квітня резерви опускалися до близько 617 000 BTC, після чого почали зростати, а в серпні цей процес прискорився паралельно з ралі Bitcoin. Трейдери зазвичай переводять монети на біржу для продажу, хеджування чи внесення застави, тож зростання залишків під час ралі означає більший обсяг пропозиції, готової до негайного продажу.

Аналітики XWIN Japan зазначають: річний максимум резервів Binance біля важливого рівня опору — тривожний сигнал, і подальший рух вище $80 тис. залежатиме від того, чи зможуть спотовий і ETF-попит поглинути додаткову пропозицію.

Cosmos Labs визнала злом шести мереж на $5,7 млн

Зловмисники викрали кошти із шести блокчейн-мереж у період з 20 по 25 серпня, використавши вразливість у Cosmos EVM — спільному програмному забезпеченні, яке дозволяє мережам Cosmos запускати додатки формата Ethereum. Про це йдеться в заяві Cosmos Labs, опублікованій в п'ятницю, повідомляє The Block.

Зловмисники обміняли викрадені токени приблизно на $2,87 млн інших активів на децентралізованих біржах і $2,85 млн — на централізованих. Акаунти зловмисника на централізованих біржах вже заморожені до завершення розслідування.

Дослідник повідомив про вразливість через програму винагород Cosmos ще 25 квітня, але тестувальники Cosmos Labs не змогли відтворити атаку на конфігурації реальних мереж. Тому вони вирішили, що кошти не під загрозою, а виправлення випустили через «тихий» публічний процес патчів, а не приватну розсилку.

Зловмисник використав баг, щоб штучно роздути баланс гаманця до майже нескінченного значення, а потім перевести ці кошти на цільові адреси. Найбільше постраждала мережа MANTRA, яка втратила 720,9 млн токенів вартістю близько $3,6 млн.