Долар проти цифрового юаня та євро: США готують глобальне розширення стейблкоїнів

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість стимулювати використання стейблкоїнів, прив'язаних до долара, за межами США. Мета — посилити позиції американської валюти як світової резервної валюти та одночасно збільшити попит на державні облігації США. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

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За даними видання, Вашингтон може підтримувати такі проєкти через спільні підприємства держави та приватного бізнесу. До ініціативи потенційно можуть долучитися Міністерство фінансів, Державний департамент та Корпорація фінансування міжнародного розвитку США (DFC).

Йдеться про поки що неоформлену ініціативу: конкретні компанії, країни та обсяги фінансування не визначені.

Як стейблкоїни можуть підтримати долар

Стейблкоїни — це цифрові активи, вартість яких зазвичай прив'язана до традиційної валюти. Переважна більшість таких токенів у світі номінована в доларах.

Емітенти стейблкоїнів повинні забезпечувати їх резервами. До них можуть входити долари та короткострокові казначейські облігації США. Тому чим більшим буде попит на доларові стейблкоїни, тим більше резервних активів їхнім емітентам потенційно знадобиться.

За даними, наведеними Bloomberg та іншими джерелами, провайдери стейблкоїнів уже володіють майже $200 млрд казначейських векселів та інших короткострокових державних паперів.

Таким чином, Вашингтон розглядає стейблкоїни не лише як криптовалютний інструмент, а і як спосіб поширювати використання долара у міжнародних розрахунках та створювати додатковий попит на американський держборг.

Правову основу вже створено

У 2025 році Трамп підписав GENIUS Act, який встановив федеральні вимоги до платіжних стейблкоїнів. Зокрема, емітенти мають підтримувати резерви щонайменше на рівні обсягу випущених токенів, а до дозволених активів належать долари та короткострокові казначейські папери США.

Міністр фінансів Скотт Бессент раніше заявляв, що розширення ринку стейблкоїнів може зміцнити роль долара як світової резервної валюти.



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США конкурують за майбутню цифрову платіжну інфраструктуру

Ініціатива Вашингтона з'являється на тлі розвитку альтернативних міжнародних платіжних систем.

Країни світу розвивають власну цифрову фінансову інфраструктуру, зокрема в рамках проєкту mBridge, де використовується китайський цифровий юань. Європейський центральний банк також просуває проєкт цифрового євро та інтеграцію блокчейн-систем із традиційною платіжною інфраструктурою.

У цьому контексті поширення доларових стейблкоїнів за кордоном може стати для США способом зберегти вплив долара у цифрових міжнародних розрахунках.



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