Дефіцит бюджету зростає: Уряд передав Раді ще три важливі законопроєкти

Кабінет Міністрів схвалив і направив до Верховної Ради ще три законопроєкти , необхідні для виконання умов, пов’язаних із залученням міжнародного фінансування та покриттям дефіциту державного бюджету.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Документи стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, АТ «Укрзалізниця» та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Міністрам доручено невідкладно розпочати роботу над законопроєктами з депутатами на рівні парламентських комітетів.

Уряд передав до Ради вже вісім законопроєктів

За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, питання ухвалення необхідних законів є особливо важливим через значний дефіцит державного бюджету.

З початку вересня Кабмін уже схвалив і передав парламенту вісім законопроєктів, які входять до пакета рішень для отримання зовнішньої фінансової підтримки.

Уряд планує до 1 листопада ухвалити всі необхідні рішення зі свого боку.

Читайта також: Уряд запроваджує нові правила роботи під час повітряних тривог



Рішення Ради потрібні для стабільності бюджету

Прем'єр закликав депутатів якнайшвидше розглянути законопроєкти, необхідні для залучення міжнародної допомоги.

За його словами, узгоджена робота Кабміну та парламенту має забезпечити фінансування ключових державних видатків, зокрема оборони та соціальної сфери.

Уряд розраховує, що парламент оперативно опрацює законодавчий пакет і ухвалить необхідні рішення.