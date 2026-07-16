YouTube відмовляється від статусу соцмережі заради уникнення відповідальності

YouTube приєднався до Meta в оскарженні гучного судового рішення щодо залежності від соцмереж. Головним аргументом відеохостингу стала заява, що платформа взагалі не є соціальною мережею. Це створює серйозний юридичний прецедент, оскільки тисячі подібних позовів чекають на розгляд у судах США. Про це повідомляє The Next Web .

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Судова справа, що стосується 20-річної жінки, відомої під псевдонімом Калі, стала справжнім викликом для технологічних гігантів. Позивачка стверджує, що в дитинстві стала залежною від соцмереж, що призвело до серйозних проблем із психічним здоров’ям.

У березні присяжні підтримали її аргументи, визнавши, що недбалість YouTube та Meta стала вагомим фактором шкоди, і присудили 3 мільйони доларів як компенсацію збитків та ще 3 мільйони — як штрафні санкції. Суддя Керолін Кул пізніше відхилила клопотання компаній про перегляд справи, що змусило їх подати апеляцію.

Стратегія захисту: відеосервіс чи соцмережа?

Центральний аргумент YouTube протягом п’ятитижневого судового розгляду базувався на розмежуванні понять. Юристи компанії наполягають, що сервіс пропонує лише обмін відео та стрімінг, а отже, не є «соціальною мережею» у тому ж розумінні, що Instagram чи TikTok.

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Ця стратегія спрямована на вихід за межі категорії, до якої застосовуються претензії щодо викликання залежності.

YouTube і Meta також посилаються на Розділ 230 Закону про порядність у комунікаціях 1996 року, який захищає платформи від відповідальності за контент, що публікують користувачі. Проте адвокати Калі майстерно обійшли цей захист, зосередившись не на самому контенті, а на дизайні платформ. Вони вказали на такі функції, як автоплей (автоматичне відтворення), які, на їхню думку, змушують користувачів проводити більше часу перед екранами, ніж вони планували свідомо.

Результат цієї справи має величезне значення для всієї індустрії. Юристи вже порівнюють цю хвилю позовів із судовими процесами проти тютюнових компаній у 1990-х роках.

Поки TikTok та Snap вирішили залагодити конфлікти до початку суду, YouTube та Meta обрали шлях відкритої конфронтації. Для Meta подібні позови про безпеку дітей можуть коштувати дорожче, ніж увесь їхній бюджет на розробку штучного інтелекту. YouTube наразі обирає тактику заперечення самої належності до категорії соцмереж, намагаючись дистанціюватися від системних проблем галузі.

Наступні кроки апеляційного суду визначать, чи зможе ця стратегія захистити компанії від тисяч майбутніх претензій.

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