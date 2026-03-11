YouTube став найбільшою медіакомпанією у світі

У Голлівуду є ще одна причина боятися YouTube. Стримінговий гігант, що належить Google, минулого року отримав більше рекламних доходів, ніж Disney, NBCUniversal, Paramount Skydance та Warner Bros. Discovery разом узяті, пише Busines Insider.

Заробіток від реклами

Згідно з новими оцінками медіа-дослідницької компанії MoffettNathanson, дохід YouTube від реклами у 2025 році перевищив суму в 37,8 мільярда доларів від чотирьох його найближчих голлівудських конкурентів. (З додаванням конкурента Fox, що посідає п'яте місце, когорта традиційних медіа випередить YouTube з 44,8 мільярда доларів.)

Це суттєва зміна порівняно з 2024 роком, коли дохід YouTube від реклами у розмірі 36,1 мільярда доларів був меншим за загальний дохід у 41,8 мільярда доларів від Disney, NBCU від Comcast, Paramount та WBD, за даними Моффета Натансона.

YouTube залишає собі майже половину своїх доходів від реклами, виплачуючи творцям 55% знижки на рекламу у стандартних відео.

Рекламний бізнес — не єдина сфера, де домінує YouTube

За даними Nielsen, у січні він також зібрав більше глядачів на американських телеканалах, ніж стрімери Disney, NBCU, Paramount та WBD разом узяті. Netflix — єдиний платний стрімер, який може конкурувати з YouTube за часткою 12,5% та має 8,8% телевізійних глядачів, хоча він ще не є основним гравцем на ринку реклами.

YouTube також приніс майже 22 мільярди доларів доходу від підписок у 2025 році, завдяки стрімеру прямих трансляцій YouTube TV, безрекламним тарифам YouTube Premium та YouTube Music, а також сервісу NFL Sunday Ticket для футбольних суперфанатів.

Google прагне пришвидшити це зростання цього року за допомогою «тонких пакетів» для YouTube TV, включаючи спортивний пакет.

Моффетт-Натансон передбачив, що зростання доходів YouTube від підписок випереджатиме зростання рекламного бізнесу. Однак компанія все ще очікує, що її доходи від реклами зростатимуть здоровими темпами приблизно на 10% протягом кожного з наступних трьох років.

Згідно з одним визначенням, YouTube зараз є найбільшою медіакомпанією у світі, обганяючи Disney, якщо не враховувати доходи від рекламного контенту, — заявили аналітики MoffettNathanson Майкл Натансон та Роберт Фішман у понеділок у своїй записці.

Однак дохід YouTube від реклами значно нижчий, ніж у таких технологічних гігантів, як Meta, батьківська компанія Facebook, яка у 2025 році отримала близько 196,2 мільярда доларів доходу від реклами, та Alphabet, яка минулого року заробила 224,5 мільярда доларів на пошуковій рекламі.