YouTube став найбільшою медіакомпанією у світі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2026, 14:37

YouTube став найбільшою медіакомпанією у світі

У Голлівуду є ще одна причина боятися YouTube. Стримінговий гігант, що належить Google, минулого року отримав більше рекламних доходів, ніж Disney, NBCUniversal, Paramount Skydance та Warner Bros. Discovery разом узяті, пише Busines Insider.

У Голлівуду є ще одна причина боятися YouTube.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заробіток від реклами

Згідно з новими оцінками медіа-дослідницької компанії MoffettNathanson, дохід YouTube від реклами у 2025 році перевищив суму в 37,8 мільярда доларів від чотирьох його найближчих голлівудських конкурентів. (З додаванням конкурента Fox, що посідає п'яте місце, когорта традиційних медіа випередить YouTube з 44,8 мільярда доларів.)

Це суттєва зміна порівняно з 2024 роком, коли дохід YouTube від реклами у розмірі 36,1 мільярда доларів був меншим за загальний дохід у 41,8 мільярда доларів від Disney, NBCU від Comcast, Paramount та WBD, за даними Моффета Натансона.
YouTube залишає собі майже половину своїх доходів від реклами, виплачуючи творцям 55% знижки на рекламу у стандартних відео.

Рекламний бізнес — не єдина сфера, де домінує YouTube

За даними Nielsen, у січні він також зібрав більше глядачів на американських телеканалах, ніж стрімери Disney, NBCU, Paramount та WBD разом узяті. Netflix — єдиний платний стрімер, який може конкурувати з YouTube за часткою 12,5% та має 8,8% телевізійних глядачів, хоча він ще не є основним гравцем на ринку реклами.

YouTube також приніс майже 22 мільярди доларів доходу від підписок у 2025 році, завдяки стрімеру прямих трансляцій YouTube TV, безрекламним тарифам YouTube Premium та YouTube Music, а також сервісу NFL Sunday Ticket для футбольних суперфанатів.

Google прагне пришвидшити це зростання цього року за допомогою «тонких пакетів» для YouTube TV, включаючи спортивний пакет.

Моффетт-Натансон передбачив, що зростання доходів YouTube від підписок випереджатиме зростання рекламного бізнесу. Однак компанія все ще очікує, що її доходи від реклами зростатимуть здоровими темпами приблизно на 10% протягом кожного з наступних трьох років.

Згідно з одним визначенням, YouTube зараз є найбільшою медіакомпанією у світі, обганяючи Disney, якщо не враховувати доходи від рекламного контенту, — заявили аналітики MoffettNathanson Майкл Натансон та Роберт Фішман у понеділок у своїй записці.

Однак дохід YouTube від реклами значно нижчий, ніж у таких технологічних гігантів, як Meta, батьківська компанія Facebook, яка у 2025 році отримала близько 196,2 мільярда доларів доходу від реклами, та Alphabet, яка минулого року заробила 224,5 мільярда доларів на пошуковій рекламі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами