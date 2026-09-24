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24 вересня 2026, 14:45

83,3 млрд грн на держапарат: скільки отримають регіони та які посади потраплять під обмеження

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік на утримання органів державної влади, за винятком силових структур, планують спрямувати 83,3 млрд грн. Із них 78,8 млрд грн припаде на загальний фонд, а ще 4,4 млрд грн — на спеціальний. Окремий великий блок видатків стосується роботи державної влади безпосередньо в регіонах. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік на утримання органів державної влади, за винятком силових структур, планують спрямувати 83,3 млрд грн.


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Майже 12 млрд грн — на обласні та районні адміністрації

На здійснення виконавчої влади в регіонах у проєкті бюджету закладено майже 12 млрд грн.

Ці кошти мають забезпечити роботу 24 обласних та 119 районних державних (військових) адміністрацій. Тобто йдеться про фінансування державних органів, які працюють на рівні областей і районів та забезпечують виконання державних рішень на місцях.

Окремо держава планує спрямувати кошти на посилення місцевого самоврядування:

  • 190,4 млн грн — субвенція на здійснення повноважень районними радами;

  • 315,4 млн грн — на програму «Посилення місцевого самоврядування в Україні».

Таким чином, у бюджеті окремо передбачені кошти як на державну вертикаль управління в областях і районах, так і на органи місцевого самоврядування.

Що буде з цифровізацією та держслужбовцями

На цифровізацію державного управління передбачено 1,9 млрд грн за програмою «Електронне урядування».

Ще 2 млрд грн планують спрямувати на забезпечення інституційної спроможності органів державної влади — тобто на те, щоб державні органи могли виконувати свої функції, мати необхідні ресурси та відповідну організаційну спроможність.

На навчання та професійний розвиток державних службовців Національному агентству України з питань державної служби передбачено 96,1 млн грн. Ще 35,7 млн грн мають піти на адаптацію управління персоналом до стандартів ЄС.

НАДС загалом класифікує посади державної служби за функціями, рівнем відповідальності та складністю завдань, об'єднуючи їх у відповідні «сім'ї посад».


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Обмеження, але не скорочення

Окреме положення проєкту бюджету стосується кількості посад державної служби, які віднесені до сім'ї посад «аналіз державної політики та нормотворча діяльність».

Проєкт бюджету встановлює граничну частку таких посад у різних державних органах.

Для Апарату Верховної Ради, Секретаріату Кабміну, Апарату РНБО та Офісу Президента їхня кількість може становити не більше 50% від загальної кількості посад державної служби.

Для міністерств, проєкти актів Кабміну яких підлягають обов'язковому погодженню, — не більше 40%.

Для інших державних органів — не більше 30%.

Але ці цифри не означають автоматичного скорочення, йдеться саме про максимальну частку посад, які можуть бути класифіковані як такі, що належать до відповідної функціональної сім'ї.

Водночас для НАЗК, Міноборони, МВС, ДБР, БЕБ та САП умови оплати праці планують залишити на рівні 2026 року.


Як ми писали, в Україні закінчуються гроші: депутатка закликала Раду ухвалити закони для міжнародної допомоги

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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