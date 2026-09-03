Верховна Рада скасувала податки на частину товарів для оборони

Верховна Рада 3 вересня ухвалила в цілому два законопроєкти, які мають здешевити ввезення окремих товарів для потреб Сил безпеки та оборони. Йдеться про законопроєкти № 15463−1 та № 15464−1. Про їхнє ухвалення повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Пільги на товари для оборонного виробництва

Законопроєкт № 15463−1 вносить зміни до Податкового кодексу та звільняє окремі товари, що використовуються для потреб сил безпеки й оборони, від оподаткування.

Фактично це означає менше податкового навантаження під час ввезення компонентів та іншої продукції, необхідної для виробництва й оснащення оборонної техніки.

Мета — знизити витрати виробників і постачальників, які закуповують за кордоном необхідні комплектуючі для українського оборонного сектору. Верховна Рада розглядала цей документ як основний у зв'язці з митним законопроєктом № 15464−1.

Без ввізного мита на окремі товари для оборони

Другий закон — № 15464−1 — стосується вже митних платежів.

Він звільняє визначені товари, призначені для потреб сил безпеки та оборони, від сплати ввізного мита. Таким чином, при імпорті такої продукції її кінцева вартість має бути нижчою.

Окремо законодавці пов'язали ці пільги з товарами, які використовуються оборонними структурами та для забезпечення їхньої діяльності. Законопроєкт прямо змінює Митний кодекс України.

За задумом авторів, два закони мають працювати разом: один прибирає податкове навантаження, другий — ввізне мито.

Це має спростити закупівлю імпортних компонентів та обладнання для оборонного виробництва й зменшити їхню собівартість. Водночас конкретний перелік товарів визначатиметься нормами прийнятих законів та відповідними митними процедурами.

Верховна Рада раніше розглядала ці документи як взаємопов'язані альтернативи до законопроєктів № 15463 та № 15464.