Китай забезпечує майже 30% імпорту України: що стоїть за рекордним зростанням

Китайський імпорт в Україну стрімко зростає, але пояснювати це лише популярністю маркетплейсів на кшталт AliExpress чи Temu не варто. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк з посиланням на дані Держмитслужби.

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За січень — серпень 2026 року Україна імпортувала товарів із Китаю на $19,6 млрд. Для порівняння, за аналогічний період минулого року цей показник становив $11,6 млрд.

Китай став головним постачальником товарів

За рік імпорт із Китаю зріс на 69%. Нині Китай забезпечує майже 30% усього товарного імпорту України.

Для порівняння, за вісім місяців Україна ввезла товарів:

з Польщі — на $6,3 млрд;

з Німеччини — на $4,4 млрд.

Тобто обсяг імпорту з Китаю суттєво перевищує поставки з найближчих європейських торговельних партнерів.

Це не лише маркетплейси

Структура імпорту свідчить, що стрибок поставок із Китаю не можна пояснювати лише дешевими товарами з онлайн-платформ.

Найбільша категорія українського імпорту цього року — машини, устаткування і транспорт. За січень — серпень їх ввезли на $29,9 млрд. Це близько 45% усього товарного імпорту України.

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Акумулятори як показовий приклад

Окремо це видно на прикладі імпорту акумуляторів. У січні 2026 року Україна ввезла акумуляторів на 10,4 млрд грн. Це майже у 2,7 раза більше, ніж у січні минулого року. При цьому 91% імпорту акумуляторів — на 9,5 млрд грн — припав саме на Китай.

Що стоїть за зростанням

За китайськими $19,6 млрд стоять не лише посилки з одягом, чохлами для телефонів чи дрібною електронікою.

Китай стає для України дедалі важливішим постачальником техніки, обладнання, транспорту та компонентів. Зокрема, йдеться про товари, пов’язані з енергетикою та відновленням стійкості інфраструктури.

Дисбаланс у торгівлі

Масштаб імпорту з Китаю особливо помітний на тлі загального українського експорту. За вісім місяців Україна купила в Китаї товарів на $19,6 млрд. Водночас увесь український товарний експорт до всіх країн світу за цей період становив $26,6 млрд.

Що це означає

Китай швидко посилює роль у зовнішній торгівлі України.

Імпорт із цієї країни вже формує значну частину товарних поставок, насамперед у сегментах техніки, обладнання, транспорту та компонентів.

Водночас таке зростання поглиблює торговельний дисбаланс: Україна дедалі більше залежить від імпортних товарів, тоді як експортна виручка залишається обмеженою.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у серпні 2026 року український експорт різко скоротився, тоді як імпорт залишився на середньомісячних рівнях першого півріччя. За оперативними даними митниці, експорт у серпні становив $2,5 млрд. Це на 19,4% менше, ніж у липні, та на 21,9% менше, ніж у серпні минулого року.