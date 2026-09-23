Китай витратив рекордні $158,8 млрд на золото: чому країна скуповує його тоннами

Китай за вісім місяців імпортував понад тисячу тонн золота на рекордні $158,8 млрд, перевищивши за обсягом закупівель показник усього минулого року. Попит на дорогоцінний метал зростає на тлі скорочення китайських вкладень в американські держоблігації та обмежених можливостей для інвестування всередині країни. Про це пише Financial Times .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки Китай витратив на золото

За січень-серпень Китай витратив на імпорт золота значно більше, ніж за весь 2025 рік. Торік країна закупила за кордоном 886 тонн дорогоцінного металу на $96,5 млрд. Цього року лише за перші вісім місяців обсяг імпорту перевищив тисячу тонн, а його вартість досягла $158,8 млрд.

Хто купує золото

Золото купують як державні структури, так і приватні інвестори. За оцінкою учасників ринку, їх об'єднує прагнення зменшити залежність заощаджень від інших активів в умовах геополітичної нестабільності та невисокої дохідності доступних інвестицій.

Одночасно Китай скорочує вкладення в державні облігації США. У липні їхній обсяг знизився до $618 млрд — найменшого показника із серпня 2008 року. На цьому тлі золото стає одним з активів, за допомогою яких китайські інвестори та державні установи диверсифікують свої накопичення.

Усередині країни можливостей для привабливого інвестування також стало менше. Криза на китайському ринку нерухомості триває з 2021 року, а фондовий індекс CSI 300 від початку цього року втратив 1,8%. Порівняно з піковими значеннями початку 2021 року він залишається нижчим більш ніж на 20%.

Читайте також: Золото знову пішло вгору: що підтримало ціни після різкого падіння нафти

Дохідність державних облігацій Китаю наблизилася до історичних мінімумів. За таких умов інвестори шукають альтернативи нерухомості, акціям і борговим інструментам, які не забезпечують бажаного рівня прибутковості або захисту заощаджень.

Керівна директорка Gold Mountains Asset Management Ліза Лю пояснила, що і центральний банк, і приватні інвестори збільшують частку золота у своїх активах. На відміну від облігацій чи банківських зобов’язань, фізичне золото не залежить від здатності конкретного емітента виконати боргові зобов’язання.

За оцінкою Лю, нинішній попит не обмежується короткостроковою реакцією на коливання фінансових ринків. Вона розглядає його як багаторічну зміну структури заощаджень китайських домогосподарств і державних резервів.

При цьому фактичні закупівлі Народного банку Китаю можуть перевищувати обсяги, відображені в офіційній статистиці. Goldman Sachs оцінює придбання золота китайським центробанком у липні в 35 тонн, тоді як офіційно було заявлено про 20 тонн. Різниця між цими показниками становить 15 тонн, однак оцінка інвестиційного банку не є підтвердженим офіційним обсягом закупівель.

Нагадаємо

Китай залишається найбільшим виробником золота у світі, проте власного видобутку недостатньо для задоволення нинішнього попиту. Минулого року в країні видобули 384 тонни дорогоцінного металу, тоді як лише за перші вісім місяців цього року його імпорт перевищив тисячу тонн.