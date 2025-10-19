Власник Gucci веде переговори про продаж свого б'юті-бізнесу L'Oréal за $4 млрд

Власник Gucci, люксовий конгломерат Kering, веде переговори про продаж свого косметичного підрозділу гіганту L'Oréal. Угода, що оцінює бізнес приблизно в $4 мільярди, може стати одним із перших рішучих кроків нового генерального директора Kering Луки де Мео, спрямованих на відродження компанії. Про це пише WSJ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що отримає L'Oréal

Для паризької компанії L'Oréal, яка володіє такими брендами, як Garnier та Maybelline New York, ця угода є стратегічною можливістю зміцнити свої позиції у преміальному сегменті. Придбання б'юті-бізнесу Kering додасть до портфеля L'Oréal, перш за все, престижний парфумерний дім Creed.

Крім того, угода відкриє для L'Oréal можливість розробляти нові косметичні та парфумерні продукти під такими всесвітньо відомими люксовими брендами Kering, як Bottega Veneta, Balenciaga та McQueen.

Причини продажу: борг та проблеми з Gucci

Рішення про продаж виглядає як стратегічний розворот для Kering. Компанія лише у 2023 році запустила власний косметичний підрозділ з метою капіталізувати зростання ринку, виробляючи продукцію самостійно, а не ліцензуючи свої бренди стороннім компаніям. Минулого літа Kering навіть встигла агресивно розширити цей бізнес, придбавши Creed за готівку.

Однак ця ініціатива зіткнулася з серйозними проблемами в інших частинах конгломерату:

Gucci, найбільший бренд Kering за обсягом доходу, страждає від уповільнення продажів у Китаї.

Saint Laurent відчуває тиск через скорочення гуртового бізнесу та складну ситуацію на ринку США.

Продаж косметичного бізнесу може допомогти Kering зменшити свій значний борг, який станом на 30 червня становив близько $11 мільярдів.

Пропозиція від Armani Group

Нагадаємо, що через кілька тижнів після смерті легендарного дизайнера Джорджіо Армані розпочався процес продажу його модної імперії. Представники Armani Group почали переговори з потенційними покупцями щодо продажу міноритарного пакета акцій, виконуючи волю засновника, викладену в його заповіті. Серед компаній, до яких звернулися, є косметичний гігант L'Oreal.