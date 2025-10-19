Власник Gucci веде переговори про продаж свого б'юті-бізнесу L'Oréal за $4 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 жовтня 2025, 15:32

Власник Gucci веде переговори про продаж свого б'юті-бізнесу L'Oréal за $4 млрд

Власник Gucci, люксовий конгломерат Kering, веде переговори про продаж свого косметичного підрозділу гіганту L'Oréal. Угода, що оцінює бізнес приблизно в $4 мільярди, може стати одним із перших рішучих кроків нового генерального директора Kering Луки де Мео, спрямованих на відродження компанії. Про це пише WSJ.

Власник Gucci, люксовий конгломерат Kering, веде переговори про продаж свого косметичного підрозділу гіганту L'Oréal.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що отримає L'Oréal

Для паризької компанії L'Oréal, яка володіє такими брендами, як Garnier та Maybelline New York, ця угода є стратегічною можливістю зміцнити свої позиції у преміальному сегменті. Придбання б'юті-бізнесу Kering додасть до портфеля L'Oréal, перш за все, престижний парфумерний дім Creed.

Крім того, угода відкриє для L'Oréal можливість розробляти нові косметичні та парфумерні продукти під такими всесвітньо відомими люксовими брендами Kering, як Bottega Veneta, Balenciaga та McQueen.

Причини продажу: борг та проблеми з Gucci

Рішення про продаж виглядає як стратегічний розворот для Kering. Компанія лише у 2023 році запустила власний косметичний підрозділ з метою капіталізувати зростання ринку, виробляючи продукцію самостійно, а не ліцензуючи свої бренди стороннім компаніям. Минулого літа Kering навіть встигла агресивно розширити цей бізнес, придбавши Creed за готівку.

Однак ця ініціатива зіткнулася з серйозними проблемами в інших частинах конгломерату:

  • Gucci, найбільший бренд Kering за обсягом доходу, страждає від уповільнення продажів у Китаї.
  • Saint Laurent відчуває тиск через скорочення гуртового бізнесу та складну ситуацію на ринку США.
  • Продаж косметичного бізнесу може допомогти Kering зменшити свій значний борг, який станом на 30 червня становив близько $11 мільярдів.

Пропозиція від Armani Group

Нагадаємо, що через кілька тижнів після смерті легендарного дизайнера Джорджіо Армані розпочався процес продажу його модної імперії. Представники Armani Group почали переговори з потенційними покупцями щодо продажу міноритарного пакета акцій, виконуючи волю засновника, викладену в його заповіті. Серед компаній, до яких звернулися, є косметичний гігант L'Oreal.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами