Геополітика б'є по люксу: війна в Ірані обвалила доходи Gucci

Продажі люксового бренду Gucci суттєво впали через вплив війни на Близькому Сході та труднощі з внутрішньою трансформацією під керівництвом нової команди. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Обвал продажів та реакція ринку

У першому кварталі дохід Gucci на порівнянній основі знизився на 8%, що майже вдвічі перевищило прогнози аналітиків. Після публікації звіту у вівторок акції материнської компанії Kering SA на початку торгів у Парижі впали на 8,1%. Загалом від початку року капіталізація корпорації скоротилася приблизно на 14%.

Kering, яка перебуває під контролем родини Піно, останніми роками демонструє слабші результати порівняно з конкурентами через зниження популярності товарів Gucci. Фінансові показники італійської марки є критичними для всієї групи, оскільки вона генерує близько 60% сукупного прибутку.

Кадрові перестановки та зміна стратегії

Протягом останнього року Kering та Gucci пройшли через масштабну реструктуризацію. Луку де Мео було призначено генеральним директором групи, також змінився керівник бренду Gucci. Посаду креативного директора італійської марки обійняв Демна Гвасалія, який до цього протягом десятиліття створював колекції для Balenciaga — іншого бренду з портфеля Kering.

Після свого призначення у вересні Де Мео швидко оновив керівний склад і прискорив процес постачання подіумних колекцій до магазинів. Наприклад, деякі моделі з першої колекції Демни для Gucci, показаної в лютому на Тижні моди в Мілані, стали доступними для покупки одразу після завершення дефіле.

Вплив війни на Близькому Сході

Конфлікт, що розпочався наприкінці лютого, суттєво вдарив по фінансових показниках компанії. Роздрібний виторг Kering на Близькому Сході у першому кварталі впав на 11%. Цей регіон приносить групі близько 5% від загальних роздрібних продажів. У компанії заявили, що уважно відстежують вплив конфлікту на глобальні туристичні тренди.

За словами фінансової директорки компанії Армель Пулу, війна призвела до зниження загального обсягу продажів групи на 1 відсотковий пункт. Французькі конкуренти LVMH та Hermès під час публікації своїх звітів цього тижня також послалися на конфлікт як на причину гірших за очікування продажів.

Чому це важливо

Фінансові результати Gucci яскраво ілюструють вразливість ринку товарів розкоші до поєднання внутрішніх корпоративних викликів та макроекономічної нестабільності. Оскільки Gucci залишається основним джерелом доходу для Kering, повільний темп відновлення бренду безпосередньо тисне на капіталізацію всієї групи. Це сигналізує інвесторам, що навіть радикальна зміна менеджменту та креативного вектора потребує значного часу для конвертації у реальний фінансовий прибуток на тлі глобальної економічної турбулентності.