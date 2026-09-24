92 тисячі біткоїн-мільйонерів і 23 криптомільярдери: як змінився світ криптовалютного багатства

У 2026 році у світі налічується 135 694 криптомільйонери — люди, чиї цифрові активи оцінюються щонайменше у $1 млн. Про це пише Incripted з посиланням на звіт Crypto Wealth Report 2026 від Henley & Partners.



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Станом на 31 серпня загальна капіталізація крипторинку становила $2,6 трлн, з яких $1,6 трлн припадало на біткоїн.

Попри те, що біткоїн торгується приблизно на 38% нижче історичного максимуму жовтня 2025 року, кількість власників значного криптовалютного капіталу продовжує зростати.

Скільки у світі криптомільйонерів і мільярдерів

Із загальної кількості криптомільйонерів 92 272 є біткоїн-мільйонерами.

Ще 290 людей володіють цифровими активами на суму понад $100 млн. Із них 151 мають такий капітал саме у біткоїні.

Кількість криптомільярдерів у світі становить 23 людини, причому 9 із них отримали цей статус завдяки біткоїну.

Водночас криптовалюти вже поширилися далеко за межі найбагатших інвесторів. У тій чи іншій формі цифрові активи мають близько 742 млн людей, зокрема 371 млн власників біткоїна.



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Крипторинок переживає спад, але не найбільший

За даними звіту, нинішнє падіння ринку залишається значно меншим за попередні масштабні «криптозими». Після піків 2011, 2013, 2017 та 2021 років біткоїн втрачав понад 75% вартості.

У Henley & Partners зазначають, що зростання криптовалютного багатства змінює підхід заможних інвесторів до вибору країни проживання.

«Криптовалюта може бути поза межами кордонів, але сім'ї, які нею володіють, такими не є», — зазначив керівник напряму приватних клієнтів компанії Домінік Волек.

За його словами, власники криптовалютного капіталу дедалі більше звертають увагу на країну проживання, громадянство та регуляторне середовище, оскільки цифрові активи можна переміщувати значно простіше, ніж традиційні форми капіталу.

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