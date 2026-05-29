Середня зарплата працівників обласних держадміністрацій за рік зросла на 10 тисяч: де заробляють найбільше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 травня 2026, 14:34

Середня зарплата працівників обласних держадміністрацій за рік зросла на 10 тисяч: де заробляють найбільше

Міністерство фінансів України оновило щомісячний аналітичний «дашборд», який відстежує рівень оплати праці та фактичну чисельність працівників у державному секторі (за винятком органів безпеки та оборони). Про це повідомляє пресслужба відомства.

Середня зарплата працівників обласних держадміністрацій за рік зросла на понад 10 тисяч: де заробляють найбільше
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Загальна фактична чисельність працівників держорганів влади у квітні 2026 року становила 165,8 тис. осіб, що на 1,6 тис. осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Із них:

  • 108,6 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами),
  • 23,1 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях,
  • 34,1 тис. осіб — в органах судової влади.

Скільки заробляють

Середній рівень нарахованої заробітної плати у квітні для працівників апаратів державних органів центрального рівня становив 60,7 тис. грн (на 3,5 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року), для їхніх територіальних органів обласного рівня — 36 тис. грн (на 2,6 тис. грн більше ніж у квітні 2025 року).

Середня оплата праці працівників обласних державних (військових) адміністрацій у квітні становила 45,1 тис. грн, що майже на 10,3 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Читайте також: Офіційно середня зарплата в Києві вже перевищує 49 тис. грн: скільки насправді заробляють кияни

Оплата праці всіх категорій працівників державних органів у розрізі установ

Згідно з оприлюдненими даними, найвищий середній рівень заробітної плати зафіксовано в регуляторних та антимонопольних відомствах:

  • НКРЕКП (Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) — 102,1 тис. грн.
  • Антимонопольний комітет України — 92,1 тис. грн.
  • Апарат Верховної Ради — 90,3 тис. грн.
  • АРМА (Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) — 90,3 тис. грн.

Варто зазначити, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 травня 2026, 15:20
#
За що отримують зарплату НКЦПФ та Центральна виборча комісія, якщо в україні виборів взагалі немає вже, бо владу узурпували, а фондовий ринок існує лише на папері і для звітності? За що їм з держбюджету такі кошти платять хтось може пояснити?
Не дивно, що при таких зарплатах дармоїдів ухилянтів нам вічно не вистачає грошей і постійно беруться кредити та підвищують податки.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 23 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами