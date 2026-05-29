Середня зарплата працівників обласних держадміністрацій за рік зросла на 10 тисяч: де заробляють найбільше

Міністерство фінансів України оновило щомісячний аналітичний «дашборд», який відстежує рівень оплати праці та фактичну чисельність працівників у державному секторі (за винятком органів безпеки та оборони). Про це повідомляє пресслужба відомства.

Загальна фактична чисельність працівників держорганів влади у квітні 2026 року становила 165,8 тис. осіб, що на 1,6 тис. осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Із них:

108,6 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами),

23,1 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях,

34,1 тис. осіб — в органах судової влади.

Скільки заробляють

Середній рівень нарахованої заробітної плати у квітні для працівників апаратів державних органів центрального рівня становив 60,7 тис. грн (на 3,5 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року), для їхніх територіальних органів обласного рівня — 36 тис. грн (на 2,6 тис. грн більше ніж у квітні 2025 року).

Середня оплата праці працівників обласних державних (військових) адміністрацій у квітні становила 45,1 тис. грн, що майже на 10,3 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Оплата праці всіх категорій працівників державних органів у розрізі установ

Згідно з оприлюдненими даними, найвищий середній рівень заробітної плати зафіксовано в регуляторних та антимонопольних відомствах:

НКРЕКП (Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) — 102,1 тис. грн.

Антимонопольний комітет України — 92,1 тис. грн.

Апарат Верховної Ради — 90,3 тис. грн.

АРМА (Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) — 90,3 тис. грн.

Варто зазначити, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.