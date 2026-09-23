ЦБ запропонував змінити вимоги до резервів стейблкоїнів у ЄС

Європейська система центральних банків (ESCB) запропонувала переглянути вимоги до резервів емітентів стейблкоїнів, встановлені європейським регламентом MiCA. Замість обов'язкової частки резервів на банківських депозитах , регулятори пропонують встановити вимоги до ліквідності активів. Про це йдеться в офіційній відповіді ESCB на консультацію Єврокомісії з перегляду MiCA, опублікованій 22 вересня.

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Чому хочуть змінити вимогу

Зараз MiCA передбачає мінімальну частку банківських депозитів у резервах емітентів токенів електронних грошей (EMT) та токенів, прив'язаних до активів (ART). ESCB вважає, що цю вимогу слід скасувати та замінити нормативами, які визначають, яка частина резервних активів повинна мати строк погашення до одного та п'яти робочих днів.

Як відправну точку пропонується використовувати нормативи, розроблені Європейським банківським управлінням (EBA). У проєкті технічних стандартів EBA для значних токенів передбачено, що не менше 40% резервних активів повинні мати термін погашення не більше одного робочого дня і не менше 60% не більше п'яти робочих днів. Для інших токенів показники становлять відповідно 20% та 30%.

При цьому активи з першої категорії входять і до розрахунку другої. Наприклад, вимога у 60% для значущого стейблкоїну означає, що щонайменше 40% резервів мають бути доступні протягом одного робочого дня, а ще 20% — протягом наступних чотирьох днів.

Чому центробанки хочуть відмовитися від обов'язкових депозитів

ESCB зазначає, що чинні вимоги можуть створювати додаткові ризики як для банків, так і для самих емітентів стейблкоїнів.

Концентрація значних обсягів резервів на депозитах окремих банків посилює взаємозалежність банківського сектора та ринку стейблкоїнів. Проблеми в банку, де розміщені резерви, можуть позначитися на можливості емітента погашати токени. У зворотній ситуації масове погашення стейблкоїнов може змусити емітента швидко виводити великі суми з банків, посилюючи тиск з їхньої ліквідність.

На думку ESCB, вимоги мають бути орієнтовані насамперед на здатність емітента своєчасно погашати токени, а не обов'язкове розміщення певної частини резервів саме у банківських депозитах. При цьому регулятори вважають за необхідне зберегти додаткові обмеження на концентрацію активів, щоб знизити ризик поширення проблем між емітентами стейблкоїнів, банками та іншими сегментами фінансового ринку.

Які активи зможуть замінити депозити

Зміна підходу дозволить емітентам активніше використовувати інші високоліквідні інструменти з низьким ризиком замість обов'язкового зберігання значної частини резервів у банках.

Йдеться, зокрема, про короткострокові державні облігації та угоди зворотного РЕПО за дотримання встановлених вимог до ліквідності, кредитного та ринкового ризику.

При цьому ESCB пропонує не обмежуватись уже передбаченими технічними стандартами EBA вимогами та розглянути додаткові правила диверсифікації резервів. Мета — не допустити надмірної концентрації коштів в окремих контрагентів чи певних видах активів.

Що ще хочуть змінити в MiCA

Пропозиції ESCB не обмежуються резервами стейблкоїнів. Європейські центробанки вважають за необхідне посилити регулювання EMT та ART у міру розвитку ринку.

Зокрема, ESCB пропонує зберегти заборону на виплату відсотків власникам стейблкоїнів, переглянути вимоги до власного капіталу небанківських емітентів EMT, а також розширити можливості регуляторів вживати додаткових заходів у разі загроз фінансової стабільності.

Окрему увагу приділено глобальним стейблкоїнам, які випускаються кількома емітентами у різних юрисдикціях. ESCB вважає за необхідне чітко визначити умови роботи таких схем у ЄС та встановити додаткові гарантії для випадків, коли частина емісії припадає на країни за межами Євросоюзу.

Центробанки також підтримали передачу Європейському управлінню з цінних паперів та ринків (ESMA) повноважень щодо авторизації, нагляду та контролю за постачальниками послуг із криптоактивами (CASP). Для великих гравців пропонується встановити жорсткіші пруденційні вимоги.

ESCB не пропонує поширювати MiCA на всі токенізовані фінансові активи. Регулятори виступають за збереження галузевого підходу: наприклад, токенізовані депозити мають і надалі регулюватися банківським законодавством, а токенізовані фінансові інструменти відповідними нормами ринку капіталу.

Офіційна відповідь ESCB є позицією регуляторів у рамках консультації Єврокомісії і сама по собі не змінює чинних норм MiCA. Пропозиції можуть бути враховані Єврокомісією під час підготовки змін до регулювання.