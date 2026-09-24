Українці сплатили 475,5 млрд грн ПДФО: які регіони дали найбільше надходжень

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Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб за вісім місяців надійшли від платників:

Разом ці чотири регіони забезпечили близько 222,7 млрд грн, або майже 47% усіх надходжень ПДФО за цей період.

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Чому ПДФО важливий для місцевих бюджетів

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ПДФО залишається одним із бюджетоформуючих податків та важливим джерелом доходів місцевих бюджетів.

Ці надходження забезпечують громади ресурсом для фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, благоустрою та розвитку інфраструктури.

Частину сплаченого податку можна повернути

Громадяни, які отримували офіційні доходи та сплачували ПДФО, у визначених законом випадках можуть скористатися податковою знижкою і повернути частину сплаченого податку за окремими витратами.

Подати документи для отримання податкової знижки за витратами, здійсненими у 2025 році, можна до 31 грудня 2026 року.