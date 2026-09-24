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24 вересня 2026, 8:43

Українці сплатили 475,5 млрд грн ПДФО: які регіони дали найбільше надходжень

За січень — серпень 2026 року 1,3 млн платників сплатили до бюджету 475,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 19,2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження становили 399 млрд грн. Про це йдеться в даних ДПС.

За січень — серпень 2026 року 1,3 млн платників сплатили до бюджету 475,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

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Де сплатили найбільше ПДФО

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб за вісім місяців надійшли від платників:

  • Києва — 113,6 млрд грн;
  • Дніпропетровської області — 46,1 млрд грн;
  • Львівської області — 33,4 млрд грн;
  • Київської області — 29,6 млрд грн.

Разом ці чотири регіони забезпечили близько 222,7 млрд грн, або майже 47% усіх надходжень ПДФО за цей період.

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Чому ПДФО важливий для місцевих бюджетів

ПДФО залишається одним із бюджетоформуючих податків та важливим джерелом доходів місцевих бюджетів.

Ці надходження забезпечують громади ресурсом для фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, благоустрою та розвитку інфраструктури.

Частину сплаченого податку можна повернути

Громадяни, які отримували офіційні доходи та сплачували ПДФО, у визначених законом випадках можуть скористатися податковою знижкою і повернути частину сплаченого податку за окремими витратами.

Подати документи для отримання податкової знижки за витратами, здійсненими у 2025 році, можна до 31 грудня 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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