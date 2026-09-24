$1,2 трлн лише на відсотки: як дорожчає обслуговування держборгу у світі

Річні чисті відсоткові витрати уряду США перевищили $1,2 трлн. Це більше за річний обсяг виробництва більшості країн світу. Втім, проблема зростання вартості обслуговування боргу стосується не лише США. У країнах ОЕСР частка бюджетних витрат, яка йде на виплату відсотків, суттєво відрізняється, показуючи, наскільки по-різному борг і ставки впливають на державні фінанси . Про це йдеться в інфографіці Visualcapitalist.

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США платять найбільше

За останніми доступними даними ОЕСР, США мають найбільший обсяг чистих відсоткових витрат у доларовому еквіваленті.

Водночас якщо оцінювати не абсолютну суму, а частку відсоткових платежів у загальних державних витратах, перше місце посідає Мексика.

Такий підхід дає іншу картину боргового навантаження: велика економіка може витрачати величезні суми на обслуговування боргу, але для меншої країни навіть менші платежі можуть забирати значно більшу частину бюджету.

Джерело зображення: Visualcapitalist

Відсотки вже перевищили оборонні витрати

У країнах ОЕСР державні відсоткові платежі у 2024 році сягнули 3,3% ВВП.

За наведеними даними, це вже більше, ніж сукупні витрати на оборону.

На відміну від видатків на інфраструктуру, освіту чи медицину, відсоткові платежі переважно є платою за вже накопичені боргові зобов’язання.

Чому витрати можуть зрости ще більше

Нинішні відсоткові платежі ще не повністю відображають високі ставки останніх років.

Значна частина державного боргу була випущена в період дуже дешевих запозичень і досі обслуговується за низькими ставками.

Майже 45% суверенного боргу країн ОЕСР має бути погашено до 2027 року.

Борг із термінами погашення у 2025−2027 роках має середню дохідність нижче 2%, тоді як прогнозована середня ставка за 10-річними запозиченнями у 2025 році становить близько 3,6%.

Це означає, що під час рефінансування старого дешевого боргу новими випусками держави можуть зіткнутися з помітним зростанням витрат на його обслуговування.

Чому в деяких країн відсоткові витрати від'ємні

Сім країн у статистиці ОЕСР мають негативні чисті відсоткові витрати:

Швейцарія;

Японія;

Швеція;

Люксембург;

Данія;

Південна Корея;

Норвегія.

Причина полягає в тому, що їхні уряди володіють значними фінансовими активами, які приносять процентний дохід.

Якщо цей дохід перевищує суму відсотків, яку держава сплачує за своїм боргом, чисті відсоткові витрати стають від'ємними.

Що показує ця статистика

Сам рівень державного боргу не дає повної картини навантаження на бюджет.

Вирішальне значення мають одразу кілька факторів: обсяг боргу, ставки за ним, строки погашення, вартість рефінансування та фінансові активи, якими володіє держава.

Тому в найближчі роки тиск на бюджети багатьох країн ОЕСР може посилитися навіть без різкого зростання самого боргу — достатньо того, що старі дешеві запозичення поступово замінюватимуться новими, дорожчими.