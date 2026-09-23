Tesla заробила $122,6 млн на біткоїнах

На тлі різкого зростання курсу біткоїну ринкова вартість компанії Tesla Ілона Маска першої криптовалюти зросла за один тиждень на $122,62 млн і наблизилася до $1 млрд. Про це йдеться в повідомленні Arkham Intelligence.

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Скільки біткоїнів у Tesla

У володінні виробника електрокарів знаходиться 11509 BTC, вартість яких зараз становить $994,9 млн, показує Arkham Intelligence. Тиждень тому ці активи оцінювали приблизно $872,28 млн.

Джерело зображення: x.com/arkham/

Зараз компанії Маска не вистачає всього $5,1 млн до $1 млрд. Tesla не купувала і не продавала біткоїни — зростання вартості її монет обумовлено виключно ринковим рухом BTC, ціна якого кілька днів тому зросла до $87 395.

Tesla вперше оголосила про вкладення в першу криптовалюту в 2021 році — на суму $1,5 млрд. У тому ж році компанія дозволила клієнтам оплачувати автомобілі биткоинами, але пізніше відмовилася від цієї опції. У 2022 році автовиробник значно скоротив обсяг своїх криптовкладень, продавши біткоїни на $936 млн.

Крипторезерв Tesla скоротився до 11509 BTC, і цей обсяг компанія зберігає вже близько чотирьох років. Незабаром після цієї угоди Ілон Маск уточнив, що свої власні біткоїни не продавав.

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Враховуючи обсяг позиції Tesla, кожен рух курсу біткоїну на $1000 змінює вартість криптоактивів компанії у доларовому вираженні приблизно на $11,5 млн, підрахували аналітики Arkham. Якби біткоїн зріс на $10 000, вартість криптоактивів Tesla зросла б на $115,09 млн, але за умови, що кількість біткоїнів залишається незмінною.

Цієї весни ще одна компанія Ілона Маска, SpaceX, розкрила обсяг своїх біткоін-резервів. Станом на 31 березня у виробника космічних апаратів зберігалося 18712 BTC. Аерокосмічна компанія почала накопичувати біткоїни у 2021 році.