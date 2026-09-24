Поділ майна подружжя: чи оподатковуються квартира, авто та кошти

Майно або кошти, які один із подружжя отримує в результаті поділу спільної сумісної власності, не включаються до його оподатковуваного доходу. Це стосується як поділу майна за рішенням суду, так і добровільної домовленості між подружжям за умови дотримання вимог Сімейного кодексу України, повідомляє ДПС.

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Яке майно не оподатковується

Йдеться, зокрема, про:

квартиру;

автомобіль;

кошти;

інше майно, набуте подружжям у шлюбі.

Якщо після розлучення або поділу спільної власності один із подружжя отримує таке майно чи грошову компенсацію, їхня вартість не оподатковується ПДФО.

Чи потрібно платити військовий збір

Ні. Якщо дохід відповідно до Податкового кодексу не включається до загального оподатковуваного доходу фізичної особи, з нього також не сплачується військовий збір.

Поділ спільного майна подружжя належить саме до таких випадків.

Чи потрібно подавати декларацію

Лише через отримання майна або коштів у результаті поділу спільної власності подавати річну декларацію про майновий стан і доходи не потрібно.

Якщо ж людина подає декларацію з інших підстав, отримане під час поділу майно або кошти зазначаються серед доходів, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу.

Що це означає

Сам факт переходу квартири, автомобіля чи коштів до одного з подружжя під час поділу спільної власності не створює податкового зобов’язання з ПДФО та військового збору.

Ключова умова — йдеться саме про поділ спільної сумісної власності подружжя, а не про окрему операцію продажу, дарування чи інше відчуження майна.