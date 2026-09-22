Які вживані авто до 5 років найчастіше ввозили в Україну: топ-10 моделей

У серпні українці придбали 6,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

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Загалом упродовж місяця український автопарк поповнили 20,7 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Отже, автомобілі віком до 5 років становили близько 31% від усього імпорту вживаних легковиків.

Яке паливо обирали найчастіше

Найбільшу частку в цьому сегменті мали бензинові авто — 40%.

Далі йдуть:

електромобілі — 36%;

гібриди — 19%;

дизельні авто — 4%;

автомобілі з ГБО — 1%.

Топ-10 найпопулярніших моделей

Найбільшим попитом серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років користувалися:

Tesla Model Y — 473 авто; Tesla Model 3 — 362; Nissan Rogue — 265; Volkswagen Tiguan — 261; Mazda CX-5 — 211; Ford Escape — 189; Audi Q5 — 169; Kia Niro — 161; Hyundai Ioniq 5 — 160; Chevrolet Bolt — 124.

Таким чином, Tesla посіла одразу два перші місця, а частка електромобілів у сегменті авто до 5 років сягнула понад третини.