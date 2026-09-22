У серпні українці придбали 6,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.
22 вересня 2026, 9:13
Які вживані авто до 5 років найчастіше ввозили в Україну: топ-10 моделей
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Загалом упродовж місяця український автопарк поповнили 20,7 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Отже, автомобілі віком до 5 років становили близько 31% від усього імпорту вживаних легковиків.
Яке паливо обирали найчастіше
Найбільшу частку в цьому сегменті мали бензинові авто — 40%.
Далі йдуть:
- електромобілі — 36%;
- гібриди — 19%;
- дизельні авто — 4%;
- автомобілі з ГБО — 1%.
Топ-10 найпопулярніших моделей
Найбільшим попитом серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років користувалися:
- Tesla Model Y — 473 авто;
- Tesla Model 3 — 362;
- Nissan Rogue — 265;
- Volkswagen Tiguan — 261;
- Mazda CX-5 — 211;
- Ford Escape — 189;
- Audi Q5 — 169;
- Kia Niro — 161;
- Hyundai Ioniq 5 — 160;
- Chevrolet Bolt — 124.
Таким чином, Tesla посіла одразу два перші місця, а частка електромобілів у сегменті авто до 5 років сягнула понад третини.
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Джерело: Мінфін
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