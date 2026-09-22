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22 вересня 2026, 8:00

AMD увійшла до клубу трильйонерів: що відбувається на ринку чипів

Advanced Micro Devices (AMD) уперше подолала позначку капіталізації в $1 трлн. Акції виробника чипів у понеділок зросли майже на 10%, досягнувши рекордних $613,50, — повідомив Bloomberg. Компанія приєдналася до обмеженого клубу виробників напівпровідників із трильйонною оцінкою, хоча протягом торгової сесії котирування акцій коливалися.

Advanced Micro Devices (AMD) уперше подолала позначку капіталізації в $1 трлн.

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Серед гігантів bigtech до цього клубу входять Nvidia, Broadcom, Micron Technology та Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Ривок AMD відбувся на тлі нового сплеску інтересу інвесторів до інфраструктури штучного інтелекту.

Що підштовхнуло акції виробників чипів

Причиною ралі став успіх Muse — нового ШІ-агента Meta, який після запуску на початку вересня очолив рейтинг безкоштовних застосунків в американському App Store.

Muse розроблений для виконання повсякденних завдань від імені користувача. Зокрема, він може допомагати з онлайн-покупками, придбанням квитків у кіно та плануванням зустрічей.

Популярність агента посилила очікування інвесторів, що поширення подібних сервісів збільшить попит на центральні процесори — CPU. Вони необхідні не лише для обробки запитів штучного інтелекту, а й для координації роботи агентів та обслуговування відповідної інфраструктури.

На цьому тлі:

  • акції Intel зросли більш ніж на 14%, показавши найкращу динаміку серед компаній індексу S&P 500;

  • папери Arm Holdings подорожчали приблизно на 17%;

  • індекс Philadelphia Semiconductor Index додав близько 3,9%;

  • акції Meta зросли більш ніж на 10%.

За словами аналітика Wedbush Метью Брайсона, ринок процесорів для агентного ШІ наразі значною мірою представлений двома основними виробниками — Intel та AMD.

AMD відновлює позиції після падіння

Стрімке зростання акцій AMD відбулося після двомісячного періоду зниження, коли інвестори сумнівалися в темпах розвитку ШІ-ринку та окупності масштабних вкладень у технології.

У вересні акції компанії додали близько 30%. Це може стати найкращим місячним результатом AMD із травня. Водночас у період від червневого максимуму до липневого мінімуму котирування компанії впали майже на 26%.

Meta є другим за величиною клієнтом AMD і забезпечує близько 5,5% виручки виробника чипів.


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Популярність ШІ-агентів може збільшити попит на процесори

Аналітики очікують, що поширення ШІ-агентів створить додаткове навантаження на серверні процесори. Такі системи повинні не лише виконувати обчислення, а й координувати численні дії, працювати з даними та взаємодіяти з іншими програмами.

«У міру того як ШІ-агенти набуватимуть популярності серед споживачів, попит на серверні CPU може зрости через збільшення навантаження, пов’язаного з обробкою запитів, координацією та інфраструктурою», — зазначив аналітик Jefferies Джекі Хе.

Водночас зростання акцій виробників чипів відображає передусім очікування інвесторів, а не вже підтверджене збільшення замовлень. Крім того, сам Muse зіткнувся з обмеженнями: Amazon заблокувала ШІ-агенту доступ до свого торговельного майданчика.


Як ми писали, Nvidia володіє пакетом SpaceX на $21 млрд після угоди з xAI

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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