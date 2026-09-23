Хто сплатив найбільше податків з початку року: ДПС назвала галузі-лідери

У січні — серпні 2026 року найбільший внесок у сплату податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, сфери державного управління й оборони, а також фінансової та страхової діяльності. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Найбільшу частку у загальному обсязі сплати забезпечила переробна промисловість — 17,9%. Порівняно із січнем — серпнем 2025 року надходження від підприємств цієї галузі зросли на 44,8 млрд грн, або на 18,2%.

Торгівля забезпечила 16,3% усіх надходжень

На оптову та роздрібну торгівлю, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів припало 16,3% загального обсягу сплати.

У річному вимірі надходження від галузі збільшилися на 31,6 млрд грн, або на 13,5%.

Держуправління та оборона — майже 12%

Сфера державного управління й оборони, а також обов’язкового соціального страхування забезпечила 11,9% усіх надходжень.

Приріст порівняно з аналогічним періодом минулого року становив 30,7 млрд грн, або 18,9%.

Фінансовий сектор наростив сплату на 25,5%

На фінансову та страхову діяльність припало 10,8% загального обсягу сплати.

При цьому саме цей сектор серед названих показав найвищий темп приросту — 25,5%.

У грошовому вимірі надходження зросли на 35,7 млрд грн.

Чому це важливо

У ДПС наголошують, що в умовах повномасштабної війни своєчасна сплата податків залишається одним із головних джерел фінансування державних і місцевих видатків.

Йдеться, зокрема, про оборону, соціальні програми, критично важливі послуги та підтримку економіки.