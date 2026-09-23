Після закриття міжбанку у середу, 23 вересня, курс долара додав 10 копійок у купівлі та у продажу, євро втратило 3 копійки у купівлі та 4 копійки у продажу.
23 вересня 2026, 17:38
Міжбанк 23 вересня закрився зростанням долара та падінням євро
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Валютний ринок
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Відкриття 23 вересня
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Закриття 23 вересня
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Зміни
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44,79/44,82
|
44,89/44,92
|
10/10
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51,18/51,20
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51,15/51,16
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¾
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,57−45,07 грн. Євро купують за 51,07 грн, а продають за 51,72 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,98−45,01, євро — 51,60−51,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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