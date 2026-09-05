Виплати військовим: уряд спрямує 33,6 млрд грн із резерву оборони

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив , що уряд перерозподілить 33,6 млрд грн із резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони, щоб забезпечити своєчасні виплати військовослужбовцям та членам їхніх сімей у вересні.

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Куди спрямують резервні кошти

Основна частина коштів — 25,9 млрд грн — буде спрямована на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Ще 7,7 млрд грн передбачено на одноразові виплати. Йдеться про допомогу у випадках загибелі військовослужбовця, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності.

Таким чином, майже 77% від загальної суми спрямовують безпосередньо на щомісячне грошове забезпечення військових, а близько 23% — на передбачені державою одноразові соціальні виплати.

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Залучення міжнародної допомоги треба пришвидшити

Прем'єр-міністр наголосив, що фінансування військовослужбовців, підтримка їхніх родин, а також забезпечення Сил оборони озброєнням і необхідними засобами залишаються пріоритетними завданнями держави.

Водночас він закликав уряд та Верховну Раду пришвидшити ухвалення всіх невідкладних рішень і законів, необхідних для залучення міжнародної фінансової допомоги. За його словами, саме зовнішня підтримка є необхідною для збалансування державного бюджету в нинішніх умовах.