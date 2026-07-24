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24 липня 2026, 14:13

ЄЦБ запропонував європейцям обрати дизайн нових банкнот євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) представив десять фінальних варіантів дизайну майбутніх банкнот євро. Основними темами стали європейська культура та природа. На купюрах можуть з'явитися Леонардо да Вінчі, Марія Каллас, Людвіг ван Бетховен, Марія Кюрі або птахи, що символізують біорізноманіття Європи. Про це повідомляє Euronews.

ЄЦБ запропонував європейцям обрати дизайн нових банкнот євро
Фото: ЄЦБ

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Європейці самі оберуть новий вигляд євро

Новий дизайн євробанкнот уже набуває остаточних обрисів, але фінальне рішення цього разу ухвалюватимуть самі жителі Європи.

У четвер, 23 липня, президентка ЄЦБ Крістін Лагард представила десять фінальних ескізів, з яких буде обрано новий дизайн банкнот.

Загалом було розглянуто понад 1 200 пропозицій, однак до фіналу вийшли дві концепції, що, на думку ЄЦБ, найкраще відображають ідентичність континенту:

  • європейська культура;
  • природа та біорізноманіття Європи.

У першій концепції представлені видатні діячі мистецтва, науки, музики та літератури. Друга присвячена річкам і птахам, які символізують природне багатство Європи та необхідність його збереження.

ЄЦБ відкрив голосування

Крістін Лагард закликала європейців долучитися до вибору нового вигляду євро.

Для кожної з двох тем створено по п'ять варіантів дизайну — від сучасних мінімалістичних до більш класичних. Проголосувати можна через спеціальне онлайн-опитування на сайті ЄЦБ.

Якщо переможе тема культури

У разі перемоги культурної концепції на банкнотах з'являться відомі постаті європейської історії.

Передбачено такі варіанти:

  • 5 євро — оперна співачка Марія Каллас;
  • 10 євро — композитор Людвіг ван Бетховен;
  • 20 євро — лауреатка Нобелівської премії Марія Кюрі;
  • 50 євро — письменник Мігель де Сервантес, автор роману «Дон Кіхот»;
  • 100 євро — художник і винахідник Леонардо да Вінчі;
  • 200 євро — лауреатка Нобелівської премії миру Берта фон Зутнер.

Альтернатива — птахи та природа

Друга концепція присвячена природі Європи. На кожній банкноті зображено окремий вид європейського птаха на тлі річкового пейзажу, а на зворотному боці — одну з інституцій Європейського Союзу.

Серед запропонованих поєднань:

  • стінолаз — Європейський парламент;
  • рибалочка — Європейська комісія;
  • бджолоїдка — Європейський центральний банк;
  • білий лелека — Суд Європейського Союзу;
  • шилодзьобка — Європейська рада та Рада ЄС;
  • північний олуша — Європейська рахункова палата.

Коли з'являться нові банкноти

Громадське голосування є лише одним із етапів відбору. Після завершення консультацій ЄЦБ визначить остаточний дизайн і розпочне технічну підготовку до друку нових банкнот. Очікується, що вони почнуть надходити в обіг наприкінці 2026 року.

У ЄЦБ зазначають, що головна мета оновлення — зробити банкноти сучаснішими, водночас зберігши їхній зв'язок зі спільними європейськими цінностями, культурною спадщиною та природою, яка об'єднує країни ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
gorobezus
gorobezus
24 липня 2026, 15:32
#
С горобцами прикольней
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