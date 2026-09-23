Топ-5 новин за середу: банки шукатимуть гроші боржників, а Binance обмежує гривню

Криптобіржа Binance з 28 вересня більше не підтримуватиме поповнення та виведення гривні через Fiat Trade UAH, а також прибере пару USDT/UAH.

МВФ допоможе знайти частину необхідних коштів на 2027 рік

Президент Володимир Зеленський після зустрічі у Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою заявив, що МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році.

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