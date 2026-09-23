Топ-5 новин за середу: банки шукатимуть гроші боржників, а Binance обмежує гривню
Банки автоматично шукатимуть гроші боржників: що зміниться з 23 жовтня
Міністерство юстиції розширює цифровізацію виконавчого провадження. У жовтні до Автоматизованої системи виконавчого провадження планують підключити всі банки України, що дозволить швидше знаходити кошти боржників, накладати арешти та проводити примусове списання в межах відкритих виконавчих проваджень.
Binance припиняє підтримку гривні через Fiat Trade UAH з 28 вересня
Криптобіржа Binance з 28 вересня більше не підтримуватиме поповнення та виведення гривні через Fiat Trade UAH, а також прибере пару USDT/UAH.
МВФ допоможе знайти частину необхідних коштів на 2027 рік
Президент Володимир Зеленський після зустрічі у Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою заявив, що МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році.
НБУ підвищує ставку: чому великі банки ріжуть дохідність депозитів
Національний банк продовжує підвищувати ключову ставку, щоб зупинити подальше розкручування інфляції. Посилення монетарної політики має стимулювати збільшення дохідності депозитів. Але, як свідчить аналітика «Мінфіну», великі банки поки що ріжуть ставки гривневих вкладів. Що відбувається на депозитному ринку, та коли банки почнуть підвищувати депозитні ставки, розбираємося у свіжому огляді.
4 інвестиційні хіти свіжих випусків монет України: скільки на них можна заробити
Сьогодні на прохання читачів «Мінфіну» продовжу розповідь про нещодавні випуски українських пам’ятних монет, які одразу стали чудовою інвестицією для їхніх покупців.
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