У середу, 23 вересня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 0,03 грн/л — до 89,26 грн/л. Дизельне пальне, навпаки, подешевшало на 0,01 грн/л — до 98,50 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
23 вересня 2026, 18:46
Бензин знову додав у ціні: скільки коштує пальне на АЗС 23 вересня
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Середні ціни на пальне
Станом на 23 вересня середня вартість становила:
- А-95 преміум — 93,55 грн/л;
- А-95 — 89,26 грн/л;
- А-92 — 85,93 грн/л;
- дизельне пальне — 98,50 грн/л;
- автогаз — 43,93 грн/л.
Як змінилися ціни за добу
Порівняно з 22 вересня:
- А-95 преміум — без змін;
- А-95 подорожчав на 0,03 грн/л;
- А-92 — на 0,05 грн/л;
- дизельне пальне подешевшало на 0,01 грн/л;
- автогаз — на 0,02 грн/л.
Отже, 23 вересня ринок пального був відносно стабільним: зміни за основними видами пального залишилися в межах кількох копійок за літр.
Джерело: Мінфін
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