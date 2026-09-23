Бензин знову додав у ціні: скільки коштує пальне на АЗС 23 вересня

У середу, 23 вересня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 0,03 грн/л — до 89,26 грн/л. Дизельне пальне, навпаки, подешевшало на 0,01 грн/л — до 98,50 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».