Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 24 вересня. Долар США подорожчав на 7 копійок — до 44,85 грн, тоді як євро подешевшав на 15 копійок — до 51,18 грн. Про це свідчать дані Національного банку.
23 вересня 2026, 16:28
Долар наблизився до 45 грн, євро впав на 15 копійок: курс НБУ на 24 вересня
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Офіційний курс валют
На 24 вересня НБУ встановив:
- 1 долар США — 44,85 грн;
- 1 євро — 51,18 грн.
Для порівняння, 23 вересня офіційний курс долара становив 44,78 грн, а євро — 51,33 грн.
Як змінився курс
За добу гривня послабилася до долара на 0,07 грн. Водночас щодо євро гривня зміцнилася на 0,15 грн.
Таким чином, офіційний курс долара продовжив рух угору й наблизився до позначки 45 грн/$.
Джерело: Мінфін
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