Криптобіржа Binance з 28 вересня більше не підтримуватиме поповнення та виведення гривні через Fiat Trade UAH, а також прибере пару USDT/UAH. Про це пише РБК-України.
23 вересня 2026, 10:47
Binance припиняє підтримку гривні через Fiat Trade UAH з 28 вересня
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Що це значить
Таким чином, пару USDT/UAH видалять, а відкриті ордери за нею скасують.
Гривневі залишки автоматично конвертують у долари до 30 вересня, за курсом 46,5 грн.
Втім, користувачам радять до дедлайнів самостійно розпорядитися гривневими коштами та відкритими ордерами.
Джерело: Мінфін
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