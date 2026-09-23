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23 вересня 2026, 8:00

ЄС продовжить санкції проти 3000 осіб і компаній, але виключить Усманова та Фрідмана

Посли країн Європейського Союзу погодили продовження санкцій проти приблизно 3000 російських фізичних та юридичних осіб ще на три роки, але водночас домовилися виключити зі списку двох мільярдерів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це повідомляє Reuters.

Посли країн Європейського Союзу погодили продовження санкцій проти приблизно 3000 російських фізичних та юридичних осіб ще на три роки, але водночас домовилися виключити зі списку двох мільярдерів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.


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Рішення стало результатом складних переговорів, оскільки для продовження персональних санкцій необхідна одностайність усіх 27 країн ЄС. Латвія, яка залишалася останньою країною, що заперечувала проти компромісу, зрештою утрималася. Формально угоду ще мають затвердити за письмовою процедурою.

Чому Франція виступила за Усманова

Ініціатором виключення Усманова зі санкційного списку стала Франція. Париж пояснював свою позицію міркуваннями національної безпеки та необхідністю реагувати на звернення міжнародних партнерів.

За даними Reuters, за цим рішенням стояла дипломатична проблема у відносинах Франції з Азербайджаном. Європейські дипломати повідомляли, що Баку утримує двох громадян Франції, один із яких був засуджений в Азербайджані за звинуваченнями у шпигунстві.

Цікаво, що Усманов народився в Узбекистані, але зміг задіяти підтримку інших тюркських держав, у тому числі Азербайджану.

Водночас, французькі дипломати не підтвердили публічно прямий зв'язок між справою затриманих громадян та санкціями проти Усманова, але кілька європейських дипломатів заявили Reuters, що Париж вважав питання Усманова частиною переговорів щодо звільнення французьких громадян. Франція, за їхніми словами, зазнавала тиску з боку Азербайджану.

Для Парижа це стало незвичним кроком: раніше Франція була одним із найбільш послідовних прихильників посилення тиску на Росію та підтримки України.

Чому Люксембург вимагав виключити Фрідмана

Після французької ініціативи Люксембург заявив про необхідність аналогічного рішення щодо Михайла Фрідмана.

Причина тут має інший характер. Фрідман подав проти Люксембургу арбітражний позов із вимогою виплатити близько $16 млрд. Його претензії пов'язані зі збитками, які, за його позицією, виникли через санкційні обмеження.

За даними Reuters, Люксембург побоювався, що збереження санкцій проти Фрідмана після виключення Усманова може послабити його позицію в цій справі. Тому країна наполягала, щоб обидва бізнесмени отримали однаковий статус.

Сам Фрідман раніше оскаржував включення до санкційного списку ЄС. Усманов також подав низку позовів у європейських судах, домагаючись скасування санкцій. Обидва мільярдери заперечують висунуті проти них обґрунтування санкцій.


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Що отримав ЄС у результаті компромісу

Компроміс дозволив одночасно вирішити два питання: Усманов і Фрідман більше не будуть під персональними санкціями ЄС, а обмеження щодо приблизно 3000 інших осіб та компаній продовжать одразу на три роки.

Раніше персональні санкції ЄС щодо Росії поновлювали кожні шість місяців. Такий механізм регулярно створював ризик блокування всього пакета, оскільки для його продовження потрібна згода всіх 27 держав.

Саме через відсутність домовленості ЄС уже був змушений продовжити дію санкційного режиму лише на сім днів — до 22 вересня. Латвія виступала проти того, щоб продовження санкцій фактично обмінювали на виключення двох бізнесменів зі списку. Зрештою Рига утрималася, що дозволило досягти домовленості.


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Yaroslav 911
Yaroslav 911
23 вересня 2026, 11:05
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Любят денежку европейские политики
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