За активи «Лукойла» на $20 млрд розгортається боротьба: хто кинув виклик Carlyle

Американський фінансист і колишній співвласник футбольного клубу «Челсі» Тодд Боули сформував консорціум, який претендує на закордонні активи російського «Лукойла» орієнтовною вартістю близько $20 млрд. Про це пише Financial Times.

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За даними видання, до консорціуму увійшли американська державна корпорація DFC, яка фінансує проєкти за межами США, брат президента ОАЕ шейх Тахнун бен Заїд Аль Нахайян, а також катарська сім'я Аль-Хайят.

Консорціум намагається перебити угоду Carlyle Група Боули намагається випередити американську інвестиційну компанію Carlyle, яка домовилася про придбання активів «Лукойла» ще в січні.

Втім, угода Carlyle досі остаточно не завершена через необхідність отримання погоджень у США. За даними FT, угода приблизно на $20 млрд уже отримала дозвіл Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, але остаточне рішення затримується через міжвідомчі погодження.

Які активи входять до пакета

Закордонний бізнес «Лукойла» включає, зокрема, нафтопереробні активи в Європі та значні запаси нафти й газу.

За даними FT, до пакета входять НПЗ у Болгарії, Румунії та Нідерландах, а також близько 3 млрд барелів запасів нафти й газу.

США одночасно погоджують і потенційно беруть участь у купівлі Особливість нової пропозиції полягає в участі DFC — державної фінансової установи США.

У результаті, як зазначає Financial Times, американська влада опиняється в незвичній ситуації: з одного боку, державні структури мають погодити долю активів, а з іншого — американська держкорпорація входить до консорціуму, який претендує на їх придбання.

На цьому тлі боротьба за закордонний бізнес «Лукойла» фактично перетворюється не лише на корпоративну угоду, а й на питання санкційної, енергетичної та геополітичної політики США.