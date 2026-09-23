Орендний дохід плюс капіталізація: що пропонує інвестору фонд S1 ДНК

Інвестиції в нерухомість необов’язково означають викуп цілої квартири чи комерційного приміщення. Зараз інвестори все частіше обирають альтернативу — бути співвласниками об'єктів через інвестиційний фонд. Особливі умови на ринку пропонує фонд S1 ДНК — він дає можливість поєднати в одному портфелі об'єкти на різних стадіях життєвого циклу. Розповідаємо детально про фінансову модель фонду та кому підійде ця інвестиція.

S1 ДНК (дохідна нерухомість Києва) — інвестиційний фонд, який поєднує можливість отримувати дохід від уже працюючих активів та від зростання вартості об'єктів, які ще перебувають на етапі девелопменту.

Фонд формує портфель із кількох об'єктів житлової нерухомості на різних стадіях життєвого циклу. На старті до нього входять:

S1 ВДНГ — діючий прибутковий будинок, який уже генерує орендний дохід;

S1 Obolon — об'єкт, будівництво якого наближається до завершення.

Надалі портфель може поповнюватися новими об'єктами.

Як працює фінансова модель S1 ДНК

Фонд поєднує два джерела потенційного доходу:

Орендний дохід — діючі об'єкти вже працюють на ринку та генерують грошовий потік від оренди.

Капіталізація — об'єкти на етапі девелопменту мають потенціал зростання вартості в міру реалізації проєкту.

Таким чином, інвестор вкладає кошти не в один конкретний будинок, а отримує частку у фонді, який інвестує в портфель нерухомості. Це дає змогу розподілити інвестиції між різними об'єктами та поєднати активи, що вже приносять дохід, із тими, що мають потенціал зростання вартості в майбутньому.

Умови для інвестора

Мінімальна перша інвестиція у фонд становить 122 000 грн, наступні внески можна робити від 1 000 грн.

Обсяг емісії — 100 млн грн (100 000 інвестиційних сертифікатів номіналом 1 000 грн кожен).

Запланована дохідність — 9% річних у доларах США з урахуванням дивідендної та капіталізаційної складових. Дивіденди виплачуються щомісяця.

Кому підійде ця інвестиція

S1 ДНК може бути цікавим для інвесторів, які хочуть додати до портфеля дохідну нерухомість, але не планують самостійно купувати окремий об'єкт, займатися його управлінням та пошуком орендарів.

Фонд також орієнтований на тих, хто хоче диверсифікувати вкладення між кількома об'єктами нерухомості замість того, щоб концентрувати кошти в одному активі.

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