В Україні зміняться правила працевлаштування іноземців

Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу, який видаватиме ДМС. Для роботодавців зміни означають нові обов'язки і штраф 172 940 грн за кожного працівника в разі порушень. У разі ухвалення закон запрацює через шість місяців після набрання чинності. Про це пише biz.ligazakon.net.

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Що планують змінити

Законопроєкт № 16073 від 15.09.2026 передбачає, що дозвіл отримуватиме сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий Єдиний державний вебпортал. ДМС ухвалюватиме рішення протягом 30 календарних днів.

Перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення — неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців.

Посвідка діятиме протягом строку трудового договору плюс три місяці, але не більше трьох років. Після звільнення іноземець матиме три місяці на пошук нової роботи.

Якщо роботодавець не сплачуватиме ЄСВ за іноземця два місяці, працівник втратить дозвіл і посвідку. Про розірвання договору та зміни умов роботи роботодавець повідомлятиме ДМС протягом 10 днів.

Громадяни ЄС, закордонні українці, студенти та виконавці за гіг-контрактами отримають вільний доступ до ринку праці.