ШІ-моделі різко дешевшають: Anthropic і OpenAI почали новий етап цінової конкуренції

Anthropic і OpenAI майже одночасно представили дешевші версії своїх моделей, посилюючи боротьбу за корпоративних клієнтів на тлі зростання конкуренції з боку китайських open-weight моделей. Про це пише FT.

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Anthropic 22 вересня представила Claude Opus 5.5. За даними компанії, нова модель коштує приблизно на 40% дешевше в експлуатації, ніж Opus 5, і при цьому на більшості завдань демонструє рівень, близький до топової Claude Fable 5.1.

Скільки коштує Claude Opus 5.5

Ціна Claude Opus 5.5 становить $4 за 1 млн вхідних токенів і $20 за 1 млн вихідних токенів.

Для порівняння, Fable 5.1 коштує $10 і $50 відповідно. Financial Times розглядає запуск як частину стратегії Anthropic із залучення більшої кількості бізнес-клієнтів.

OpenAI теж знизила ціни

OpenAI того самого дня представила GPT-6 Sol і GPT-6 Luna.

Компанія заявила, що API-ціни на ці моделі приблизно на 50% нижчі, ніж промоційні тарифи попередньої лінійки GPT-5.6. Моделі позиціонуються як швидші й дешевші рішення для масштабного використання в бізнесі та розробці.

Чому ціни падають

Однією з причин стає зростання конкуренції з боку моделей із відкритими вагами, зокрема китайських.

Такі моделі компанії можуть донавчати під власні завдання та запускати на своїй інфраструктурі, що потенційно знижує залежність від дорогих зовнішніх API.

FT зазначає, що саме тиск із боку дешевших open-weight моделей змушує західні ШІ-компанії активніше конкурувати не лише якістю, а й ціною.

Anthropic готується до IPO

Для Anthropic цінова конкуренція збігається з підготовкою до потенційного IPO.

Financial Times пише, що розміщення може відбутися вже цієї осені і привертає значну увагу інвесторів. Окремі аналітичні оцінки допускають надзвичайно високу потенційну капіталізацію компанії, хоча вона залишається предметом дискусій і залежить від темпів зростання виручки та конкуренції на ринку.

Що це означає для ринку

Ринок ШІ дедалі більше переходить від гонки лише за максимальною потужністю моделей до конкуренції за ціну одного виконаного завдання.

Для бізнесу це означає дешевший доступ до сильніших моделей, а для розробників — більший вибір між закритими API-рішеннями та моделями з відкритими вагами, які можна розгортати на власному обладнанні.