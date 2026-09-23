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23 вересня 2026, 8:27

Економіка України різко гальмує: ВВП у серпні зріс лише на 1,2% після липневих 4%

У серпні 2026 року реальний ВВП України зріс на 1,2% у річному вимірі після оціненого зростання на 4% у липні. Основним рушієм стало сільське господарство, повідомили в Інституті економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) у черговому випуску Місячного економічного моніторингу.

У серпні 2026 року реальний ВВП України зріс на 1,2% у річному вимірі після оціненого зростання на 4% у липні.
ВВП України

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Сільське господарство підтримало економіку

Одним із небагатьох секторів зі значним зростанням стало сільське господарство.

За оцінкою Інституту економічних досліджень, реальна валова додана вартість у галузі зросла на 20% у липні та на 11% у серпні завдяки кращому врожаю.

Водночас у промисловості ситуація погіршилася.

Переробна промисловість скоротилася на 4,2%, зокрема через російські удари по підприємствах. Серед постраждалих — «Запоріжсталь» та «АрселорМіттал».

Видобувна промисловість втратила 3,9% через проблеми з морською логістикою, які обмежують експорт залізної руди.

Енергетика скоротила виробництво

Виробництво та розподіл електроенергії й газу скоротилися на 12,4%. У серпні три з дев’яти атомних енергоблоків перебували на ремонті, а виробіток гідроелектростанцій залишався низьким через рекордно малу водність річок.

Водночас власної генерації вистачило для покриття внутрішнього споживання.

Імпорт електроенергії становив 184 тис. МВт·год, що на 5% більше, ніж у липні. Експорт зріс на 64% — до 382,1 тис. МВт·год, найбільше — у напрямку Угорщини та Румунії.

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Запаси газу зросли

Станом на 5 вересня у підземних сховищах було накопичено 10,32 млрд куб. м газу. За місяць запаси зросли на 8%, а рівень заповненості сховищ сягнув 34%.

Для порівняння, торік на цю дату заповненість становила близько 24%. Цільового показника уряд досяг приблизно на місяць раніше запланованого строку.

Порти залишаються однією з головних проблем

Складною залишається ситуація в портах Великої Одеси.

З 22 липня до початку вересня вантажопереробка скоротилася більш ніж у 15 разів через системні атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна.

Наслідком стали черги до 70−80 суден поблизу Сулінського каналу. Проблеми з морською логістикою вже позначилися на залізничних перевезеннях.

У серпні залізницею перевезли лише 1,30 млн тонн зерна, що на 54% менше, ніж роком раніше.

Водночас перевезення через західні кордони зросли у 2,4 раза, а до дунайських портів — майже утричі.

Експорт падає, імпорт зростає

У серпні товарний експорт скоротився на 18% у річному вимірі — до $2,6 млрд. Аграрний експорт впав на 22%, металургійний — на 48%. Імпорт, навпаки, зріс на 23% — до $8,2 млрд.

Основними факторами зростання стали закупівлі оборонного та енергетичного обладнання.

Бюджетний дефіцит залишається великим

Додатковим викликом для економіки залишається фіскальна ситуація.

Уряд заявив про дефіцит фінансування бюджету 2026 року.

У проєкті держбюджету на 2027 рік також залишається значний неврегульований розрив. Додаткова потреба у фінансуванні оборони оцінюється приблизно у $27 млрд.

Інфляція знову прискорилася

Споживча інфляція у серпні зросла до 8,1% у річному вимірі проти 7,7% у липні.

Основними чинниками стали подорожчання пального та зростання тарифів на воду.

На цьому тлі НБУ 17 вересня підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту — до 16% річних, залишивши можливість для подальшого посилення монетарної політики.

Нагадаємо

За даними НБУ, У І кварталі 2026 року реальний ВВП України зріс на 0,8% у річному вимірі. Отже, у ІІ кварталі темпи зростання економіки сповільнилися до 0,4%.

Подальша динаміка залежатиме насамперед від інтенсивності російських атак на енергетику, виробництво й логістику, обсягів урожаю та стабільності міжнародного фінансування. Оновлений макроекономічний прогноз НБУ представить 29 жовтня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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