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23 вересня 2026, 9:06

Мінфін залучив 7,36 млрд грн від продажу ОВДП

До державного бюджету залучили 7,36 млрд грн за результатами чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Найбільший обсяг коштів принесли трирічні гривневі облігації — понад 5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

До державного бюджету залучили 7,36 млрд грн за результатами чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Бюджет України

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Які ОВДП пропонували інвесторам

За результатами аукціону:

  • 1-річні ОВДП зі ставкою 15,16% річних залучили 2,006 млрд грн;
  • 2,5-річні ОВДП із дохідністю 16,08% — 289 млн грн;
  • 3-річні ОВДП із дохідністю 12,18% — 5,062 млрд грн.

Таким чином, близько двох третин усіх залучених коштів припало на трирічні папери.

Скільки держава залучила від початку року

Із початку 2026 року завдяки розміщенню облігацій держава залучила понад 345,49 млрд грн.

Від початку повномасштабної війни обсяг залучених коштів становить майже 2,36 трлн грн.

Кошти від розміщення військових облігацій спрямовуються на фінансування потреб Сил оборони та підтримку фінансової стійкості держави.

Як проходять аукціони

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка.

Номінал однієї облігації залежно від валюти становить 1000 грн, $1000 або 1000 євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Vadossssss
Vadossssss
23 вересня 2026, 9:12
#
Чому у 3 річних такий низький відсоток 12,18% -?
+
+45
bosyak
bosyak
23 вересня 2026, 9:22
#
Бенчмарки продали банкам
+
+15
Андрей Иванов
Андрей Иванов
23 вересня 2026, 10:54
#
Это игра Минфина с крупными госбанками банками, у них дешевый ресурс населения, им дают бенчмарки для резервов и соответственно для дальнейшей покупки ОВДП. Игра за счет мелких банков, населения и юрлиц. Вопрос только для кого они повысили учетную ставку до 16%, показать как они борются с инфляцией ? Это как у нас борются с коррупцией методом её крышевания?
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