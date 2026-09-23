Мінфін залучив 7,36 млрд грн від продажу ОВДП

До державного бюджету залучили 7,36 млрд грн за результатами чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Найбільший обсяг коштів принесли трирічні гривневі облігації — понад 5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які ОВДП пропонували інвесторам

За результатами аукціону:

1-річні ОВДП зі ставкою 15,16% річних залучили 2,006 млрд грн;

2,5-річні ОВДП із дохідністю 16,08% — 289 млн грн;

3-річні ОВДП із дохідністю 12,18% — 5,062 млрд грн.

Таким чином, близько двох третин усіх залучених коштів припало на трирічні папери.

Скільки держава залучила від початку року

Із початку 2026 року завдяки розміщенню облігацій держава залучила понад 345,49 млрд грн.

Від початку повномасштабної війни обсяг залучених коштів становить майже 2,36 трлн грн.

Кошти від розміщення військових облігацій спрямовуються на фінансування потреб Сил оборони та підтримку фінансової стійкості держави.

Як проходять аукціони

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка.

Номінал однієї облігації залежно від валюти становить 1000 грн, $1000 або 1000 євро.