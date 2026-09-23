Обов’язкова реєстрація платником ПДВ має поширюватися на бізнес із річним оборотом понад 85 тис. євро. За нинішнім курсом це понад 4 млн грн. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк з посиланням на заяву заступниці міністра фінансів Світлани Воробей.
ПДВ для ФОП: у Мінфіні назвали майбутній поріг
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За її словами, запровадження ПДВ для ФОП пов’язане з адаптацією українського законодавства до вимог ЄС.
«ПДВ для ФОПів — це не придумка Міністерства фінансів. Це не придумка Податкової, це не придумка Верховної Ради. ПДВ для ФОПів — це вимога 112-ї директиви, яка регламентує адміністрування податку на додану вартість у країнах ЄС», — зазначила Воробей.
Який поріг обговорюють
За словами заступниці міністра, Україні вдалося домовитися з міжнародними партнерами про максимально високий можливий поріг — 85 тис. євро річного обороту.
Тобто обов’язок реєструватися платником ПДВ має стосуватися бізнесу, який перевищує цей рівень доходу.
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У гривневому еквіваленті це понад 4 млн грн на рік, хоча точна сума залежатиме від курсу, який застосовуватиметься у відповідних нормах.
Що це означає для ФОП
Якщо відповідні зміни будуть ухвалені, частина підприємців після перевищення встановленого порогу повинна буде зареєструватися платником ПДВ та виконувати пов’язані з цим вимоги щодо обліку і звітності.
Водночас сама заява Мінфіну ще не означає, що правило вже набрало чинності. Остаточні умови, дата запуску та механізм застосування мають бути закріплені в законодавстві.
Коментарі - 1
Вигідно заробляти 84 999 євро, але не 100 000?