ПДВ для ФОП: у Мінфіні назвали майбутній поріг

Обов’язкова реєстрація платником ПДВ має поширюватися на бізнес із річним оборотом понад 85 тис. євро . За нинішнім курсом це понад 4 млн грн. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк з посиланням на заяву заступниці міністра фінансів Світлани Воробей.

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За її словами, запровадження ПДВ для ФОП пов’язане з адаптацією українського законодавства до вимог ЄС.

«ПДВ для ФОПів — це не придумка Міністерства фінансів. Це не придумка Податкової, це не придумка Верховної Ради. ПДВ для ФОПів — це вимога 112-ї директиви, яка регламентує адміністрування податку на додану вартість у країнах ЄС», — зазначила Воробей.

Який поріг обговорюють

За словами заступниці міністра, Україні вдалося домовитися з міжнародними партнерами про максимально високий можливий поріг — 85 тис. євро річного обороту.

Тобто обов’язок реєструватися платником ПДВ має стосуватися бізнесу, який перевищує цей рівень доходу.

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У гривневому еквіваленті це понад 4 млн грн на рік, хоча точна сума залежатиме від курсу, який застосовуватиметься у відповідних нормах.

Що це означає для ФОП

Якщо відповідні зміни будуть ухвалені, частина підприємців після перевищення встановленого порогу повинна буде зареєструватися платником ПДВ та виконувати пов’язані з цим вимоги щодо обліку і звітності.

Водночас сама заява Мінфіну ще не означає, що правило вже набрало чинності. Остаточні умови, дата запуску та механізм застосування мають бути закріплені в законодавстві.