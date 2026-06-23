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23 червня 2026, 10:13

Заробляєш на OnlyFans — податкова дізнається. Але одних іноземних даних для донарахування ПДФО недостатньо

Верховний суд розглянув справу про донарахування ПДФО та військового збору українцю, який отримував виплати через OnlyFans. Податкова дізналася про доходи від британських колег, і це виявилося цілком законною підставою для перевірки. Про це повідомляє Liga Zakon

Верховний суд розглянув справу про донарахування ПДФО та військового збору українцю, який отримував виплати через OnlyFans.

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Спір виник навколо виплат за 2020−2022 роки. Компетентний орган Великої Британії передав інформацію про надходження від платформи OnlyFans на рахунок українця. На підставі цих даних ДПС призначила документальну позапланову перевірку і донарахувала ПДФО та військовий збір. Чоловік забажав оскаржити це рішення в суді.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду підтвердив: міжнародний обмін податковою інформацією є законним інструментом контролю. Податковий кодекс прямо передбачає такі дані як підставу для перевірки, а механізм обміну врегульований ратифікованими конвенціями та наказом Мінфіну.

Але є нюанс

Отримати інформацію від іноземного органу і донарахувати податки — не одне й те саме. Суд пояснив, що закордонні дані дають право почати перевірку, але самі по собі не підтверджують ні факт отримання доходу, ні його точний розмір, ні правильність курсу перерахунку валюти.

Все це податкова зобов'язана довести окремо належними доказами.

Додатково суд звернув увагу на процедуру: перевірка законна лише якщо платнику належним чином вручили копію наказу про її проведення за зареєстрованою податковою адресою. Оскільки попередні інстанції це питання не з'ясували — справу направили на новий розгляд.

Для тих, хто отримує виплати з міжнародних цифрових платформ, треба усвідомити: іноземні податкові органи діляться інформацією з українською стороною, і це вже стандартна практика.

Читайте також: Українцям у Польщі загрожують податкові борги: кого можуть змусити сплатити


Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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