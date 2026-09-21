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21 вересня 2026, 12:59

З 21 вересня Volkswagen виключили з EURO STOXX 50: хто зайняв місце автоконцерну

Німецький автоконцерн Volkswagen виключено з EURO STOXX 50 — одного з ключових фондових індексів єврозони. Зміни набули чинності з відкриттям європейських ринків 21 вересня 2026 року, випливає із повідомлення оператора індексу STOXX.

Німецький автоконцерн Volkswagen виключено з EURO STOXX 50 — одного з ключових фондових індексів єврозони.

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Чому ухвалили таке рішення

Рішення було ухвалено у рамках регулярного щорічного перегляду складу індексу. Разом із привілейованими акціями Volkswagen із EURO STOXX 50 виключено папери нідерландської інформаційно-аналітичної компанії Wolters Kluwer.

Хто зайняв їхнє місце

Їхні місця зайняли дві компанії

  • Nokia — фінський виробник телекомунікаційного обладнання;
  • Engie — французька енергетична компанія.

Для Nokia це повернення до найбільших публічних компаній єврозони. Компанія знову увійшла до EURO STOXX 50 через рік після виключення.

EURO STOXX 50

EURO STOXX 50 включає 50 найбільших та найбільш ліквідних компаній країн єврозони та широко використовується інвесторами як орієнтир стану європейського фондового ринку.

Перегляд складу індексу має практичне значення для ринку: фонди, які відстежують EURO STOXX 50, мають коригувати свої портфелі відповідно до його нової структури.

EURO STOXX оголосив про майбутні зміни ще 1 вересня. Вони почали діяти 21 вересня 2026 року.

Читайте також: Десятки тисяч німецьких автопрацівників вийшли на протести: що відбувається з Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz

Що не так з VW

Капіталізація VW більше не відповідає критеріям: акції впали до 16-річного мінімуму, подешевшавши на три чверті від максимуму 2021 року.

В індексі зараз залишилися лише три автовиробники. Торік із Euro Stoxx 50 виключили Stellantis, її акції з того часу впали майже вдвічі.

Аналітики, опитані FT, вважають, що виняток із індексу може посилити
тиск та на акції Volkswagen.

Німецьких компаній в індексі залишилося 16, субіндекс німецьких компаній, що входять до Euro Stoxx, відстає від загального індексу: 10,9% середньорічної прибутковості проти 12,5%.

Volkswagen втрачає позиції на ключових ринках

У п'ятницю Volkswagen знизив прогноз операційної рентабельності на 2026 рік не більше 1% проти попереднього очікування на рівні не менше 4%.

Серед причин компанія назвала погіршення ситуації на китайському ринку, витрати на реструктуризацію та списання близько 6 млрд євро, пов'язані з брендом Porsche.

На цьому фоні акції Volkswagen у понеділок подешевшали ще на 2,6%. У п'ятницю падіння перевищило 5%, а лише з початку року капіталізація компанії скоротилася приблизно на 27%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
21 вересня 2026, 16:33
#
На 1-літрових двигунах доїдуть тільки до банкрутства!
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