Ломбарди й фінкомпанії б'ють рекорди прибутку — дані НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 серпня 2026, 16:37

Ломбарди й фінкомпанії б'ють рекорди прибутку — дані НБУ

Обсяг активів надавачів небанківських фінансових послуг зріс у другому кварталі 2026 року, а фінансові компанії отримали історично найвищий фінансовий результат. Про це йдеться в огляді небанківського фінансового сектору НБУ за ІІ квартал 2026 року.

Обсяг активів надавачів небанківських фінансових послуг зріс у другому кварталі 2026 року, а фінансові компанії отримали історично найвищий фінансовий результат.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

При цьому частка небанківських фінансових установ в активах фінансового сектору під наглядом НБУ скоротилася на 0,2 в. п. — до 8,8%, через швидше зростання банківського сектору.

Як почуваються страховики, кредитні спілки та ломбарди

Страховики наростили активи: ризикові — на 3,4% за квартал (26,3% за рік), страховики життя — на 3,9% за квартал (14,9% за рік).

Страхові премії в сегменті ризикового страхування зросли, тоді як у страхуванні життя скоротилися. Водночас чистий прибуток за перше півріччя зріс в обох сегментах. У ризикових страховиків більш ніж на дві третини завдяки збільшенню андерайтингового результату та інвестиційних доходів. У страховиків життя на дві третини завдяки зростанню інвестиційних доходів, які компенсували зниження результату від страхової діяльності.

При цьому всі ризикові страховики виконували нормативи НБУ.

Кредитні спілки вперше за понад два роки наростили активи порівняно з попереднім кварталом, хоча в річному вимірі скорочення тривало — на 7,2%. Портфель нових кредитів зріс у квартальному вимірі, але зменшився в річному.

Помірна прибутковість забезпечила зростання власного капіталу на 1,4% за квартал (-2,9% за рік). Нормативи капіталу порушувала одна збиткова спілка, яку в серпні 2026 року виключили з Державного реєстру фінансових установ за власною заявою.

Ломбарди наростили обсяг активів на 4,9% за квартал (+10,6% за рік), а обсяг нових кредитів — на 0,6% за квартал (+21,0% за рік). Завдяки зростанню доходів від надання послуг та реалізації застав сегмент отримав рекордний прибуток, попри зростання адміністративних та інших витрат.

Нові вимоги до нагляду за сектором

Фінансові компанії за квартал не змінили обсяг активів, проте наростили майже на чверть обсяг наданих фінансових послуг — насамперед завдяки різкому збільшенню обсягів гарантій та фінансового лізингу.

Більше половини історично найвищого чистого фінансового результату сектору (8,0 млрд грн) забезпечив державний оператор програми «єОселя» «Укрфінжитло».

Читайте також: «єОселя»: скільки потрібно працювати, щоб накопичити на перший внесок

Змінюється й підхід до нагляду за сектором:

  1. Із червня періодичність перевірок та безвиїзного нагляду небанківських фінансових установ визначається з урахуванням щоквартальної оцінки рівня їх ризику.
  2. Із липня для надавачів фінансових платіжних послуг запроваджено вимоги щодо управління ризиком третіх сторін, а для страховиків посилено вимоги до управління ризиками аутсорсингу важливих функцій.
  3. З 1 жовтня страховики мають самостійно перевіряти дотримання пруденційних нормативів банками-резидентами, в яких зберігають кошти, — це стане необхідною умовою включення таких коштів до прийнятних активів.

Такі зміни свідчать, що регулятор переходить від універсального підходу до нагляду до більш точкового, тобто з акцентом на реальний рівень ризику кожної установи та на якість активів, якими вона оперує.

Читайте також: НБУ висунув нові вимоги до ломбардів та фінансових компаній

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами