Ломбарди й фінкомпанії б'ють рекорди прибутку — дані НБУ

Обсяг активів надавачів небанківських фінансових послуг зріс у другому кварталі 2026 року, а фінансові компанії отримали історично найвищий фінансовий результат. Про це йдеться в огляді небанківського фінансового сектору НБУ за ІІ квартал 2026 року.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

При цьому частка небанківських фінансових установ в активах фінансового сектору під наглядом НБУ скоротилася на 0,2 в. п. — до 8,8%, через швидше зростання банківського сектору.

Як почуваються страховики, кредитні спілки та ломбарди

Страховики наростили активи: ризикові — на 3,4% за квартал (26,3% за рік), страховики життя — на 3,9% за квартал (14,9% за рік).

Страхові премії в сегменті ризикового страхування зросли, тоді як у страхуванні життя скоротилися. Водночас чистий прибуток за перше півріччя зріс в обох сегментах. У ризикових страховиків більш ніж на дві третини завдяки збільшенню андерайтингового результату та інвестиційних доходів. У страховиків життя на дві третини завдяки зростанню інвестиційних доходів, які компенсували зниження результату від страхової діяльності.

При цьому всі ризикові страховики виконували нормативи НБУ.

Кредитні спілки вперше за понад два роки наростили активи порівняно з попереднім кварталом, хоча в річному вимірі скорочення тривало — на 7,2%. Портфель нових кредитів зріс у квартальному вимірі, але зменшився в річному.

Помірна прибутковість забезпечила зростання власного капіталу на 1,4% за квартал (-2,9% за рік). Нормативи капіталу порушувала одна збиткова спілка, яку в серпні 2026 року виключили з Державного реєстру фінансових установ за власною заявою.

Ломбарди наростили обсяг активів на 4,9% за квартал (+10,6% за рік), а обсяг нових кредитів — на 0,6% за квартал (+21,0% за рік). Завдяки зростанню доходів від надання послуг та реалізації застав сегмент отримав рекордний прибуток, попри зростання адміністративних та інших витрат.

Нові вимоги до нагляду за сектором

Фінансові компанії за квартал не змінили обсяг активів, проте наростили майже на чверть обсяг наданих фінансових послуг — насамперед завдяки різкому збільшенню обсягів гарантій та фінансового лізингу.

Більше половини історично найвищого чистого фінансового результату сектору (8,0 млрд грн) забезпечив державний оператор програми «єОселя» «Укрфінжитло».

Читайте також: «єОселя»: скільки потрібно працювати, щоб накопичити на перший внесок

Змінюється й підхід до нагляду за сектором:

Із червня періодичність перевірок та безвиїзного нагляду небанківських фінансових установ визначається з урахуванням щоквартальної оцінки рівня їх ризику. Із липня для надавачів фінансових платіжних послуг запроваджено вимоги щодо управління ризиком третіх сторін, а для страховиків посилено вимоги до управління ризиками аутсорсингу важливих функцій. З 1 жовтня страховики мають самостійно перевіряти дотримання пруденційних нормативів банками-резидентами, в яких зберігають кошти, — це стане необхідною умовою включення таких коштів до прийнятних активів.

Такі зміни свідчать, що регулятор переходить від універсального підходу до нагляду до більш точкового, тобто з акцентом на реальний рівень ризику кожної установи та на якість активів, якими вона оперує.

Читайте також: НБУ висунув нові вимоги до ломбардів та фінансових компаній