Курс валют 22 вересня: долар подорожчав на 5 копійок, євро — на 2 копійки

У вівторок, 22 вересня, середній курс долара додав 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро додав 2 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,51−44,99 грн. Євро купують за 51,12 грн, а продають за 51,81 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,77−44,90, євро — 51,75−51,97 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,71−44,74 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,26−51,28 грн.

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