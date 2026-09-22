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22 вересня 2026, 11:00

Обмін валют без комісії. Як працює мережа TheBitok

Готівкова валюта для українців — досі звична й потрібна річ. За даними НБУ, лише в серпні 2026 року населення купило її на $1,93 млрд, а продало — на $1,48 млрд. Тож питання відповідної інфраструктури, місць, де валюту можна обміняти швидко, безпечно і за вигідним курсом, є актуальним для тисяч людей. Наочний приклад такого місця дає мережа TheBitok. Вона з'явилася у Білій Церкві у 2019 році, а сьогодні має 12 кас у чотирьох містах: вісім — у Білій Церкві, дві — у Вінниці, по одній — в Ірпені та Києві. Розповідаємо, як влаштований обмін у TheBitok і на що варто дивитися в будь-якій касі.

Готівкова валюта для українців — досі звична й потрібна річ.

Скільки віддали, стільки й отримали

Головне правило мережі — жодного сервісного збору чи окремої комісії за операцію, тож клієнт отримує суму рівно за курсом. Те, що показує калькулятор на сайті, і буде у вас на руках. Каси купують і продають сім основних валют: долар, євро, польський злотий, британський фунт, швейцарський франк, канадський долар і чеську крону.

Курси оновлюються щодня і публікуються на сайті мережі окремо для кожного міста. У межах міста курс однаковий, тож шукати вигіднішу касу в іншому районі не доведеться. Між містами різниця може становити декілька копійок, бо на ціну впливають місцевий попит і вартість інкасації.

У мережі помічають, що клієнти часто спершу перевіряють курс онлайн і лише потім їдуть до каси. На такий випадок є бронь. Після заявки на сайті курс фіксується на 90 хвилин, і доки людина в дорозі, він не зміниться. Від $1 000 або €1 000 діє оптовий курс, вигідніший за стандартний. Ще одне спостереження компанії стосується попиту: помітну частку операцій займає злотий, а не лише долар і євро. Там пов'язують це з поїздками до Польщі.

Дізнатися курс можна й без сайту. У кожного міста є власний телеграм-канал мережі, куди нові цифри надходять відразу після зміни.

Більшість кас розташовані в ТРЦ і супермаркетах — тобто там, де люди й так бувають. Працюють усі без вихідних, більшість з 9:00 до 20:00. У Білій Церкві каси є в усіх великих районах: від центру й Піщаного до Таращанського масиву. У Вінниці мережа працює в ТРЦ Premier Tower та The Mall, у Києві — в ТРЦ «Дніпровський». Центральна каса на Торговій площі у Білій Церкві відчиняється о 8:00 і зачиняється о 21:00, тож виручає, коли інші обмінники вже зачинені.

Що відбувається з купюрами в касі

Кожну банкноту перераховують на лічильнику при клієнті та перевіряють на обладнанні. Уся процедура разом із чеком зазвичай займає декілька хвилин, довше буває хіба що з великими сумами. Питання про «старі» долари касири чують чи не найчастіше. Відповідь така: рік випуску не має значення, якщо детектор підтвердив справжність купюри.

Інша річ — її стан. Згини, потертості та легке забруднення проблемою не є. А от сильно пошкоджену банкноту можуть прийняти лише на інкасо. Її відправляють на перевірку до емітента, а гроші клієнт отримує пізніше та за окремим тарифом. Про це касир має сказати до операції, а не після неї.

На що дивитися в будь-якому обміннику

Осінь для готівкового обміну — зазвичай гаряча пора. За даними НБУ, три роки поспіль у жовтні українці купували більше готівкової валюти, ніж у будь-якому місяці з червня до вересня. У жовтні 2025 року це було $2,25 млрд, тоді як улітку та у вересні щомісяця виходило від $1,8 до $1,9 млрд. Тож декілька простих правил стануть у нагоді саме зараз.

Почніть з різниці між курсом купівлі та продажу. Що вона більша, то більше ви втратите, якщо колись доведеться обмінювати валюту назад. Тому порівнювати варто саме її, а не одне привабливе число на табло.

Далі — комісія. За правилами НБУ, тарифи на неї мають висіти в касі на видному місці. Якщо курс здається надто вигідним, просто спитайте, яку суму ви отримаєте на руки.

Не поспішайте відходити від віконця. Перерахуйте гроші та огляньте купюри, які вам видали. Банкноту з надривом чи плямою згодом може не прийняти інша каса або банк.

І, нарешті, чек. Касир зобов'язаний видати його одночасно з грошима, а в ньому мають бути вид операції, обидві суми і курс. Він потрібен не лише для порядку. Протягом 15 хвилин після обміну операцію можна скасувати, але тільки якщо чек у вас на руках.

Джерело: Мінфін
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