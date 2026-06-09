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9 червня 2026, 19:35

Колишній гендиректор Google почав інвестувати в комерційну нерухомість у Києві

Ексголова компанії Google Ерік Шмідт разом із дружиною увійшли до складу співвласників низки об'єктів комерційної нерухомості в Києві, які належать інвестиційній групі Dragon Capital. Подружжя придбало частки у семи структурах, що розпоряджаються офісними, логістичними та торговельними площами. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Колишній гендиректор Google почав інвестувати в комерційну нерухомість у Києві
Фото: Ерік Шмідт

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Ерік та Венді Шмідт провели угоду через компанію New Ukraine PE Holding Limited. Кожен із них тепер володіє по 36% акцій у зазначених семи підприємствах із портфеля Dragon Capital.

До переліку активів, у яких подружжя отримало частки, увійшли столичні бізнес-центри Prime та Eurasia, торговельно-офісний центр Piramida, а також логістичний вузол East Gate Logistic під Києвом.

Експерти оцінюють вартість придбаних часток у межах $55−70 млн. При цьому операційне керівництво всіма об'єктами й надалі здійснюватиме Dragon Capital, де вже підтвердили оновлення структури бенефіціарів.

Видання зазначає, що інвестиція відбулася на тлі здешевлення українських квадратних метрів через повномасштабне вторгнення рф. На думку керівного партнера юрфірми Totum LF Юрія Хапка, для закордонних вкладників це шанс придбати якісні активи за дисконтною ціною порівняно з часами до 2022 року.

Примітно, що Шмідти інвестували не в девелоперські проєкти на етапі будівництва, а в готові об'єкти, що генерують стабільний орендний дохід. Фінансові показники цих активів демонструють зростання:

  • Виторг БЦ Eurasia за 2025 рік піднявся на 24% — до 194 млн грн.
  • Доходи БЦ Prime збільшилися на 11%, досягши майже 95 млн грн.
  • Торговельно-офісний комплекс Piramida згенерував близько 463 млн грн доходу (+11% за рік).
  • Логістичний центр East Gate Logistic покращив показники на понад 10% — до 138,8 млн грн.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк України продав великий комплекс будівель в Одесі, який раніше належав збанкрутілому Імексбанку і був переданий НБУ в рахунок погашення боргу за кредитами рефінансування.

На торгах в електронній системі «Prozorro.Продажі», які відбулися 1 травня 2026 року, стартова ціна об'єкта була встановлена на рівні майже 24,8 млн грн. Проте через конкуренцію між шістьома учасниками фінальна вартість лота злетіла майже в чотири рази — до 93 млн грн (без урахування ПДВ).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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