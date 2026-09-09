Google інвестує $15 млрд в інфраструктуру ШІ у Фінляндії

Google вкладе не менше 13 млрд євро ($15,1 млрд) до ШІ-інфраструктури Фінляндії протягом наступних двох років. Корпорація назвала проєкт своєю найбільшою інвестицією у Європі, пише Reuters.

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На що підуть гроші

Кошти спрямують на дата-центри, модернізацію електромереж, а також проєкти у сфері чистої енергії та батарей для сервісів Gemini, Search, Maps та YouTube.

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Фінляндія останніми роками все активніше приваблює проєкти дата-центрів: майданчики в країні обирають, зокрема, Microsoft і власник TikTok ByteDance.

Холодний клімат дозволяє операторам менше витрачати на охолодження обладнання, а більші обсяги низьковуглецевої електроенергії — стримувати витрати на енергопостачання та виконувати кліматичні зобов'язання.

За розрахунками Google, будівництво об'єктів у 2027−2028 роках додасть близько $3,6 млрд до ВВП Фінляндії. Після запуску інфраструктура підтримуватиме приблизно 7 тис. робочих місць на рік, очікує компанія.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що найбільші технологічні корпорації світу стрімко нарощують фінансування інфраструктури для штучного інтелекту (ІІ), збільшивши свої капітальні витрати майже втричі з 2022 року.

За підсумками останнього кварталу 2025 року, сукупні інвестиції п'ятірки лідерів перевищили $140 мільярдів за три місяці.