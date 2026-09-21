Курс провідної криптовалюти вдень у понеділок різко піднявся вище за $85 000

У понеділок, 21 вересня, курс біткоїна різко зріс, перевищивши $85 200. Криптовалюта оновила максимум із початку лютого, продовживши відновлення після попереднього періоду зниження.

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На час написання біткоїн торгувався за $84 700 і подорожчав більш ніж на 5% за 24 години. Зростання більш широкого ринку склало 5,3%. У тому числі Ethereum та XRP зросли на 6%, Solana — на 7%. Багато з альтоїнів першої сотні за капіталізацією подорожчали на 10% і більше.



Зростання біткоїна відбулося на тлі покращення настроїв на світових фінансових ринках. У понеділок дорожчали акції технологічних компаній, зокрема виробників чипів, що посилило попит інвесторів на ризикові активи. Водночас зниження цін на нафту сприяло падінню дохідності американських державних облігацій, створюючи сприятливіші умови для криптовалют.



Криптоінвестори підштовхують бичий ринок



Додаткову підтримку біткоїну надає інтерес інституційних інвесторів і очікування подальшого розвитку криптовалютного ринку. Раніше зростання цифрового активу також пов’язували зі слабшим доларом, попитом на альтернативні активи та очікуваннями більш сприятливого регуляторного середовища у США.



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Водночас аналітики застерігають, що біткоїн залишається чутливим до змін монетарної політики Федеральної резервної системи, інфляційних ризиків і загальної динаміки світових ринків.

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