95 проєктів і понад 50 угод: Карпатський регіон залучає інвесторів на €40 млрд

Вісім країн Карпатського макрорегіону сформували спільний інвестиційний портфель із 95 проєктів загальною вартістю близько €40 млрд. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, регіон уперше представив себе перед інвесторами як єдиний ринок зі спільним портфелем проєктів.

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Понад 50 угод уже підготували до підписання

У межах спільного портфеля країни підготували до підписання понад 50 угод загальною вартістю більш як €1 млрд.

Проєкти охоплюють кілька ключових для регіону напрямів — енергетику, транспортні коридори, логістичні хаби та термінали, переробну промисловість, зберігання продукції та створення нових промислових потужностей.



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У бізнесовій частині саміту взяли участь 1400 людей

За словами Зеленського, бізнесову частину Карпатського саміту відвідали майже 1400 учасників, серед яких було понад 500 представників бізнесу.

Формування спільного портфеля має спростити залучення інвестицій та реалізацію транскордонних проєктів у країнах Карпатського регіону.



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