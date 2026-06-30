Нафтогаз просить погодити реструктуризацію євробондів на 1,1 млрд євро

НАК Нафтогаз України запропонувала власникам єврооблігацій реструктуризувати два випуски боргових паперів на загальну суму 1,1 млрд євро . Компанія хоче продовжити строки їх погашення до 2032 та 2033 років. Йдеться про євробонди на 600 млн євро із погашенням 19 липня 2026 року та на $500 млн із погашенням 8 листопада 2028 року. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове оголошення компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

НАК прагне отримати згоду на амортизацію (поступове виплачування) основної суми боргу рівними частинами кожні пів року. Для євробондів-2026 цей процес має стартувати 15 липня 2029 року, а для євробондів-2028 — з 15 липня 2030 року.

Раніше очільник правління Нафтогазу Сергій Корецький зазначав, що 9 червня Група досягла принципового компромісу з ad hoc комітетом власників, які контролюють близько 40% цих паперів.

Нові умови для власників облігацій: купони, премії та виплати

За згоду на реструктуризацію інвестори отримають одноразову виплату:

Власники євробондів-2026 — 1% від номіналу;

Власники євробондів-2028 — 0,5% від номіналу;

Члени ad hoc комітету — додатково 0,25%.

Підвищення відсоткової ставки: Купонну ставку за обома випусками (яка раніше становила 7,125% для євробондів-2026 та 7,625% для євробондів-2028) буде уніфіковано та піднято до 8,95% річних.

Схема виплати купонів:

Протягом перших трьох купонних виплат Нафтогаз платитиме грошима лише 6%, а на решту 2,95% здійснить додатковий випуск облігацій.

Під час четвертої виплати (15 липня 2028 року) пропорція зміниться: 6,5% виплатять готівкою, а 2,45% — облігаціями.

Надалі всі купони компанія зобов'язана сплачувати виключно грошима.

Погашення накопичених відсотків: 80% нарахованого, але ще не виплаченого до дати реструктуризації доходу за євробондами-2026 інвестори отримають готівкою (інші 20% капіталізують). Водночас 100% нарахованих відсотків за випуском 2028 року будуть повністю капіталізовані.

Графіки амортизації нових випусків

Для євробондів-2032 (600 млн євро): 6% (41,678 млн євро) виплатять 15 січня 2027 року, 7,5% (52,098 млн євро) — 15 липня 2027 року. Після паузи виплати відновляться рівними піврічними частинами з 15 липня 2029 року.

Для євробондів-2033 (колишні $500 млн): виплати здійснюватимуться по 17,5% кожні пів року з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року, і ще по 15% — 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.

Обмеження та фінансові поступки

Попри збереження ключових ковенантів, інвестори пішли на поступки, дозволивши «Нафтогазу» залучати нові позики від державних банків та міжнародних фінансових інституцій (МФО).

Натомість на компанію накладено нові зобов'язання:

Заборона на дивіденди: НАК не має права виплачувати дивіденди до моменту повного розрахунку за євробондами (виняток — якщо цього прямо вимагатиме чинне законодавство України).

Кредитний рейтинг: Нафтогаз зобов'язаний постійно підтримувати чинний суверенний чи корпоративний рейтинг щонайменше від одного міжнародного рейтингового агентства.

Контекст: чому це важливо під час війни

Корецький наголосив, що ця угода є життєво необхідною для збереження ліквідності Групи в умовах безперервного терору з боку рф проти української енергетичної інфраструктури.

За його словами, лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах Нафтогазу — більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року ворог уже понад 170 разів атакував наші об'єкти.

Через пошкодження інфраструктури та втрату частини власного видобутку газу держкомпанія змушена оперативно компенсувати дефіцит за рахунок дорогого імпорту, що чинить колосальний тиск на її фінансові показники та робить реструктуризацію боргів безальтернативним кроком.