Термін банкрутства ФОП скоротять удвічі — законопроект прийнято у першому читанні

Як повідомила Судово-юридична газета, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 15024, який передбачає спрощення процедури банкрутства для мікро- та малих підприємств. Документ має допомогти бізнесу, що накопичив борги або зазнав збитків через війну, швидше завершувати процедуру неплатоспроможності та відновлювати роботу.



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Що зміниться для підприємців

Законопроєкт передбачає:

скорочення строків процедури банкрутства на 50%;

зменшення витрат на її проведення також на половину;

спрощення списання боргів для мікро- та малого бізнесу.

На практиці це означатиме, що підприємець, який не може розрахуватися з кредиторами, зможе швидше завершити процедуру банкрутства, позбутися непосильних боргів і почати нову господарську діяльність.

Навіщо потрібні зміни

Ініціатива має особливе значення для підприємців, які постраждали від війни. Через знищення майна, перебої в роботі, втрату ринків або падіння попиту частина компаній накопичила борги, які не дозволяють їм відновити діяльність.

Наразі тривала й дорога процедура банкрутства може перетворювати такі зобов’язання на багаторічний тягар. Запропоновані зміни мають дати бізнесу можливість швидше закрити невдалий проєкт і спробувати почати роботу заново.



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Законопроєкт розробили для наближення українського законодавства до вимог Директиви ЄС 2019/1023 та виконання зобов’язань України за програмою Ukraine Facility.

У парламентському Комітеті з питань економічного розвитку зазначають, що документ ґрунтується на європейському підході «спочатку думай про малих» — створенні умов, за яких невеликі підприємства можуть подолати кризу та згодом розширити свою діяльність.

За ухвалення законопроєкту за основу 16 вересня проголосували 270 народних депутатів.



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