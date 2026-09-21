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21 вересня 2026, 14:30

Термін банкрутства ФОП скоротять удвічі — законопроект прийнято у першому читанні

Як повідомила Судово-юридична газета, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 15024, який передбачає спрощення процедури банкрутства для мікро- та малих підприємств. Документ має допомогти бізнесу, що накопичив борги або зазнав збитків через війну, швидше завершувати процедуру неплатоспроможності та відновлювати роботу.

Як повідомила Судово-юридична газета, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 15024, який передбачає спрощення процедури банкрутства для мікро- та малих підприємств.


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Що зміниться для підприємців

Законопроєкт передбачає:

  • скорочення строків процедури банкрутства на 50%;

  • зменшення витрат на її проведення також на половину;

  • спрощення списання боргів для мікро- та малого бізнесу.

На практиці це означатиме, що підприємець, який не може розрахуватися з кредиторами, зможе швидше завершити процедуру банкрутства, позбутися непосильних боргів і почати нову господарську діяльність.

Навіщо потрібні зміни

Ініціатива має особливе значення для підприємців, які постраждали від війни. Через знищення майна, перебої в роботі, втрату ринків або падіння попиту частина компаній накопичила борги, які не дозволяють їм відновити діяльність.

Наразі тривала й дорога процедура банкрутства може перетворювати такі зобов’язання на багаторічний тягар. Запропоновані зміни мають дати бізнесу можливість швидше закрити невдалий проєкт і спробувати почати роботу заново.


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Законопроєкт розробили для наближення українського законодавства до вимог Директиви ЄС 2019/1023 та виконання зобов’язань України за програмою Ukraine Facility.

У парламентському Комітеті з питань економічного розвитку зазначають, що документ ґрунтується на європейському підході «спочатку думай про малих» — створенні умов, за яких невеликі підприємства можуть подолати кризу та згодом розширити свою діяльність.

За ухвалення законопроєкту за основу 16 вересня проголосували 270 народних депутатів.


Як ми писали, адвокат намагався використати у суді свідчення, вигадані ChatGPT: юриста оштрафували на $5 тисяч

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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