Volkswagen може закрити чотири заводи в Німеччині до 2034 року

Керівництво німецького автовиробника Volkswagen розглядає можливість припинення виробництва на чотирьох заводах у Німеччині. Про це повідомляє Reuters з посиланням на німецьке ділове видання WirtschaftsWoche та документ наглядової ради компанії.

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Згідно цим даним, виробничі майданчики можуть закривати поетапно у період із 2031 до 2034 року.

Які заводи можуть закрити

За даними видання, першим виробництво можуть зупинити на заводах Volkswagen в Емдені та Цвіккау. Їхнє закриття планується на 2031 рік.

Далі графік може виглядати так:

Ганновер — припинення виробництва у 2032 році;

Неккарзульм — закриття у 2034 році.

Таким чином, якщо план буде реалізовано, до кінця 2034 року Volkswagen може повністю припинити роботу чотирьох виробничих майданчиків у Німеччині.

Остаточного рішення ще немає

Питання щодо майбутнього заводів має розглянути наглядова рада Volkswagen. Її засідання заплановане на п'ятницю, 4 вересня.

Водночас у самій компанії поки не підтвердили плани щодо закриття підприємств.

Представник Volkswagen заявив, що автовиробник не коментує зміст документів наглядової ради.

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Тому наразі йдеться саме про можливий план, а не про остаточно ухвалене рішення.

Volkswagen скорочує виробничі потужності

Можливе закриття заводів є частиною масштабних змін, через які проходить німецький автопром. Автовиробники змушені адаптувати виробництво до зміни попиту, переходу на електромобілі та посилення конкуренції на світовому ринку.

Якщо запропонований план буде затверджений, Volkswagen поступово скоротить кількість своїх виробничих майданчиків у Німеччині протягом наступних восьми років.

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