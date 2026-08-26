Компанія Tesla 25 серпня підвищила вартість двох варіантів електричного пікапа Cybertruck на $5000 у США. Оновлення цін торкнулося двомоторної та повнопривідної версій автомобіля. Про це повідомляє Reuters.
Tesla знову переглянула ціни на Cybertruck: вартість зросла на $5 тисяч
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Як змінилася вартість
Наразі у ціновій політиці виробника електромобілів відбулися наступні зміни:
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вартість двомоторного Cybertruck зросла з $69 990 до $74 990;
- повнопривідна версія пікапа тепер коштує $84 990 замість $79 990.
Зазначається, що електричний пікап Cybertruck, розроблений для конкуренції з моделями традиційних автовиробників, зіштовхувався з відкликаннями та проблемами з контролем якості з моменту його виходу на ринок у 2023 році.
Нагадаємо
Tesla неодноразово переглядала вартість автомобіля. У лютому виробник випустив дешевший варіант із двома двигунами за ціною $59 990, однак така ціна діяла усього 10 днів.
Також у серпні 2025 року Teslaпідвищувала ціну на топову комплектацію Cyberbeastна $15 000 — до $114 990, проте скасувала це підвищення в лютому наступного року.
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