Tesla знову переглянула ціни на Cybertruck: вартість зросла на $5 тисяч

Компанія Tesla 25 серпня підвищила вартість двох варіантів електричного пікапа Cybertruck на $5000 у США. Оновлення цін торкнулося двомоторної та повнопривідної версій автомобіля. Про це повідомляє Reuters.

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Як змінилася вартість

Наразі у ціновій політиці виробника електромобілів відбулися наступні зміни:

вартість двомоторного Cybertruck зросла з $69 990 до $74 990;

повнопривідна версія пікапа тепер коштує $84 990 замість $79 990.

Зазначається, що електричний пікап Cybertruck, розроблений для конкуренції з моделями традиційних автовиробників, зіштовхувався з відкликаннями та проблемами з контролем якості з моменту його виходу на ринок у 2023 році.

Нагадаємо

Tesla неодноразово переглядала вартість автомобіля. У лютому виробник випустив дешевший варіант із двома двигунами за ціною $59 990, однак така ціна діяла усього 10 днів.

Також у серпні 2025 року Teslaпідвищувала ціну на топову комплектацію Cyberbeastна $15 000 — до $114 990, проте скасувала це підвищення в лютому наступного року.