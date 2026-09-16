У серпні українці придбали майже 4,7 тис. вживаних легковиків, ввезених зі США. Це на 8% менше, ніж у серпні 2025 року. Про це повідомляє Укравтопром.
16 вересня 2026, 11:24
Кожен третій — електромобіль: які авто з США купують українці
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Які авто купували найчастіше Найбільшу частку серед ввезених зі США вживаних авто становили бензинові моделі — 46%.
Структура ринку виглядала так:
- бензинові авто — 46%;
- електромобілі — 33%;
- гібриди — 15%;
- дизельні авто — 3%;
- авто з ГБО — 3%.
Середній вік таких автомобілів становив 5,7 року.
Топ-5 вживаних авто зі США Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y — українці придбали 484 авто.
Далі у рейтингу:
- Tesla Model Y — 484 авто;
- Tesla Model 3 — 471 авто;
- Ford Escape — 408 авто;
- BMW X3 — 306 авто;
- Nissan Rogue — 266 авто.
Що це означає
Попри загальне скорочення імпорту вживаних авто зі США, електромобілі залишаються одним із найбільших сегментів ринку — на них припадає третина всіх придбаних машин.
Водночас перші два місця у рейтингу найпопулярніших моделей посіли електрокари Tesla.
Джерело: Мінфін
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